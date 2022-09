La Fiscalía pide 10 años de cárcel para 43 miembros de PCTV y ANV

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 10 años de cárcel por un delito de integración en ETA para los 43 procesados en el sumario que ha investigado a los miembros de la cúpula de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV, entre ellos los ex dirigentes abertzales Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.



Así consta en el escrito de conclusiones provisionales que este lunes han presentado los fiscales Vicente González Mota y Dolores Delgado ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal, que será la encargada de juzgar a estos 43 procesados.



Además de Barrena y Petrikorena, el Ministerio Público pide 10 años de cárcel para las ex responsables de Batasuna María Teresa Díaz de Heredia, Marije Fullaondo, las ex parlamentarias vascas del PCTV Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, y la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa) Inocencia Galparsoro (ANV).

Ilicitud y disolución de PCTV y ANV Los fiscales también solicitan que se declare la ilicitud y disolución de PCTV y ANV, que ya están ilegalizados y canceladas sus inscripciones en el registro de Partidos Políticos por la Sala 61 del Tribunal Supremo. Entre los 43 procesados figuran también el presidente de PCTV, Juan Carlos Ramos, y sus dos tesoreros, Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto, y el presidente de ANV, Kepa Bereziartua, así como José Manuel Jurado, Eusebio Lasa, Imanol Iparaguirre, Joana Regueiro, Ángel María Elcano, Asier Imaz, Mikel Garaiondo y Tomasa Alejandre. También piden 10 años de cárcel para Haizpea Abrisketa, Arantza Santesteban, Ibon Arbulu, Karmele Ayerbe, Jon Kepa Garay, Mikel Etxaburu, Ana Lizarralde, Aner Petralanda, Francisco Javier Urrutia, Mikel Gotzon Zubimendi, Nuria Alzugaray, Egoitz Apaolaza, Gorka Murillo e Ignacio Oralde Arana. El resto son Íñigo Balda, Gorka Díaz Martín, Unai Fano, Maite Fernández Labastia, Aitor Aranzabal, Joseba Zinkunegi, Alazne Arozena, Peio Xabier Gálvez, Antón Gómez Lorente y Asier Arraiz Barbadillo.

Instrumentalización de ANV por parte de ETA-Batasuna Los fiscales, que sitúan el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna desde octubre de 2005 hasta 2009, señalan que la "colaboración" entre la formación ilegalizada y ANV "se compró" en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se haga "en base a la legalidad española". Para el Ministerio Público, la "instrumentalización" de ANV se acredita en la "sumisión" de esta formación en su actuación política a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única entre la formación ilegalizada, ANV y PCTV. En cuanto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, cuyas sedes usaban los dirigentes de Batasuna, los fiscales sostienen que fue "fagocitado" por la formación ilegalizada tanto a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias "on line". Según el escrito, en la "lucha político-institucional" utilizada por ETA, además de las mociones presentadas por PCTV, el "peso fundamental" recayó en los grupos municipales de ANV, especialmente en las localidades en las que controlaban el Ayuntamiento a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una "red de electos contra el tren de alta velocidad".