Garzón lleva a juicio a 43 personas por integración en organización terrorista

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha concluido y enviado a la sala de lo penal el sumario en el que ha investigado la cúpula de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV y ha decidido procesar a 43 personas por integración en organización terrorista.



Así lo ha acordado Garzón en un auto en el que procesa, entre otros, a los ex dirigentes de Batasuna Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, María Teresa Díaz de Heredia, Marije Fullaondo, a las ex parlamentarias vascas del PCTV Karmele Berasategi y Nekane Erauskin y a la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa) Inocencia Galparsoro (ANV).



Garzón saca de este sumario a los ex dirigentes de Batasuna Rufino Etxeberria, Juan Cruz Aldasoro y Joseba Permach, ya que están pendientes de ser juzgados por la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas" controladas por la ilegalizada formación.



Además tampoco concluye la causa para los responsables de la Mesa Nacional de Batasuna en Francia Jean Claude Aguerre, Xabier Phillipe Larralde y Aurore Martín, a los que el pasado 23 de marzo procesó en rebeldía junto a los otros 43 y Juan José Ibaceta (contra el que después se archivó el proceso).

ANV y PCTV, instrumentos de Batasuna En ese auto de procesamiento, Garzón explicaba que ANV y PCTV han sido "instrumentalizadas por los miembros de la mesa nacional de Batasuna para continuar la acción delictiva diseñada por ETA-EKIN-BATASUNA a través del frente institucional del complejo terrorista".



A través de esa instrumentalización, los responsables de Batasuna lograron disponer, a través del PCTV, "de 837.000 euros con los que contribuyeron al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista, gracias a la presencia en las instituciones democráticas".



Los responsables de PCTV y ANV, según Garzón, han actuado plegándose a las directrices de Batasuna como es el caso de Bereziartua y Galparsoro, quien tras ingresar en prisión por estos hechos quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros.