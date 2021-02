Diecisiete empresas financieras estadounidenses que recibieron ayudas del Estado dieron primas "inapropiadas" a sus directivos por valor de 1.700 millones de dólares entre octubre de 2008 y febrero de 2009, según ha denunciado este viernes el "supervisor especial" a cargo de controlar el pago de los multimillonarios paquetes de rescate que recibieron estas entidades.

"Fue inapropiado, no fue ilegal, no violó ninguna regla, pero fue un error de juicio", ha declarado Kenneth Feinberg, el 'zar' encargado de supervisar la aplicación de los paquetes de rescate a los bancos aprobados por la Administración Bush en cotubre de 2008 y continuados por la Administración Obama.

Se destaca ese periodo de octubre a febrero porque fue el que transcurrió entre que se aprobaron los fondos de salvamento y el Congreso de Estados Unidos estableció un control a las primas de los directivos de las empresas que se beneficiaban de estos paquetes de ayuda financiados a cargo del contribuyente.

La lista de los 17 grupos financieros incluyen a los grandes nombres de las finanzas americanas, entre ellos American Express, la aseguradora AIG y los bancos Bank of America, Citigroup, Jp Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs, YS Bancorp y Wells Fargo, principales beneficiarios del plan del paquete de rescate del sistema financiero lanzado en octubre de 2008.

"Hubo 17 compañías donde los pagos que se hicieron durante esta ventana de cinco meses fueron...mal aconsejados", ha detallado el supervisor, que ha urgido a las empresas que adopten políticas que les permitan "reestructurar, reducir o cancelar" primas y otros pagos especiales en futuras crisis, pese a que no tienen autoridad para pedir a esos bancos que devuelvan ese dinero.