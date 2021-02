El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado en el debate sobre el estado de la nación que analizará, a través del "diálogo" con la Generalitat, la posibilidad de dar legalildad "por el cauce constitucionalmente procedente" a algunos de los artículos del Estatut de Cataluña declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

"Evaluaré la posibilidad de que algunos de los aspectos que han sido declarados inconstitucionales no por razones de fondo, sino del tipo de norma apto para regularlos, puedan ser abordados, como indica el propio Tribunal, por el cauce constitucionalmente procedente", ha dicho en su discurso al poco de iniciar su intervención en el Congreso.

El presidente del Gobierno ha recordado que el PSOE apoyó el Estatut cuando pasó por las Cortes Generales y ha contribuido después, "como era su obligación institucional", a desarrollarlo y aplicarlo durante cuatro años. Además, ha dicho preferir que el texto no se hubiese visto "envuelto en la incertidumbre" que generó el recurso de inconstitucionalidad del PP y que hubiese sido refrendado por todos los grupos para ser "instrumento de convivencia y no de confrontación".

Zapatero ha lamentado los cuatro años "accidentados" transcurridos desde que se recurrió el Estatut y ha dicho que le hubiera gustado tener antes una sentencia que "acato, cumplo y la haré cumplir".

Respaldo a la "constitucionalidad"

El presidente, que ha reiterado la "voluntad muy mayoritaria" de la sociedad catalana en apoyo al Estatut, ha subrayado que el TC "ha respaldado globalmente la constitucionalidad" del Estatut, a la vez que apoya el proceso general de renovación estaturaria.

"El tiempo transcurrido ha servido para comprobar que con el Estatuto no se reformaba la Constitución por la parte de atrás, que con el Estatuto no se rompía España, que el Estatuto no preveía un sistema de financiación injustificado, que el Estatuto no consagraba discriminaciones entre los españoles", ha dicho.

Ha afirmado que es su "obligación" el seguir contribuyendo al desarrollo y aplicación del Estatut y ha asegurado que su Gobierno ni "recela" del autogobierno, sino que lo "reconoce", ni "teme" a la "fuerte identidad política" de Cataluña, sino que la respeta, y por ello buscará, junto a la Generalitat, una salida legal a los artículos declarados inconstitucionales.

El jefe del Ejecutivo central ha dicho creer en la "diversidad de España" y ha defendido que el texto estatutario catalán "responde lealmente a la aspiración a mayores cotas de autogobierno que sé que la sociedad catalana siente profundamente como muestra de su propia identidad".