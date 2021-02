Mariano Rajoy, presidente del PP, ha afirmado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "ha engañado a todos, partidos y ciudadanos" sobre el Estatut de Cataluña.

"Las actuaciones de Zapatero acaban generando problemas siempre", ha aseverado el líder de la oposición, quien también acusó al presidente del Ejecutivo de "protagonizar una historia de frivolidad, de falta de sentido de Estado y de 'cortoplacismo'" en este tema.

"Hoy todo el mundo puede comprobar que el señor Rodríguez Zapatero ha protagonizado una historia de la que ha sido actor principal desde el primer momento hasta el último momento, de frivolidad, falta de sentido de Estado, 'cortoplacismo', de total ausencia de miras y, sobre todo, y es difícil hacerlo, ha engañado a todos, a todos los partidos políticos y a todos los ciudadanos", ha manifestado ante la Junta Directiva Nacional de su partido.

Para Rajoy, "las consecuencias de todo esto ya las veremos, pero va a exigir mucha prudencia y mucho sentido del Estado y yo desde luego me comprometo a tener ambas cosas", ha subrayado.

Además, el líder del PP ha asegurado que su partido acatará la sentencia del Tribunal Constitucional "porque esas son las reglas del juego" y se centrará en resolver los problemas de los ciudadanos.

Zapatero, el primer problema económico

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado ante la Junta Nacional de su partido, que "el primer problema de la economía española es el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero" porque "genera desconfianza dentro y fuera de España".

Para el líder de la oposicion, "con este Gobierno no volveremos a una etapa de crecimiento en la economía y en el empleo" y ha anunciado que su partido no apoyará en el Congreso el techo de gasto presupuestario aprobado por el Ejecutivo a finales de mayo y que fijó que el Estado no podrá gastar más de 150.056 millones de euros el próximo año, el importe más bajo desde 2007.

"La situación de nuestra economía sigue siendo la primera preocupación de los españoles, quienes tienen motivo para que así sea", ha afirmado Rajoy, "porque están pagando los errores del Gobierno".

Además, el presidente de los populares ha defendido que el PP no hace más que presentar propuestas económicas y que "es el Gobierno el que no tiene un programa económico".