La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, María José Fernández Maqueda, ha dictado auto de apertura de juicio oral para el caso de Mari Luz Cortés, por cuyo presunto asesinato están acusados Santiago del Valle y su hermana Rosa, según han confirmado fuentes judiciales.



Estas mismas fuentes han precisado que una vez dictado este auto, todas las diligencias instruidas pasan a la Audiencia Provincial que deberá determinar sección y magistrado instructor, y será éste finalmente el que determine la fecha del juicio que se celebrará por la Ley del Jurado.



El dictamen del auto se ha producido después de que el lunes se celebrara la audiencia preliminar en la que comparecieron los dos acusados y que Santiago del Valle aprovechó para reiterar su inocencia ante la jueza.

Desestima la petición de sobreseimiento de la causa

En dicha vista la acusación particular solicitó una nueva prueba, la declaración de un miembro del equipo de rescate de Bomberos, si bien le fue rechazada por "no resultar imprescindible" para la apertura de juicio oral.



La jueza ha desestimado las peticiones de las defensas que solicitaron el sobreseimiento de la causa por considerarse "inocente" en el caso de Santiago y "por no haber pruebas que la inculpen" en el caso de Rosa.



La Fiscalía ha pedido 23 años de prisión para Santiago del Valle por asesinato y abuso sexual y 17 para su hermana por asesinato; la acusación particular, 32 y 20 años, respectivamente, y las defensas de ambos su libre absolución al entender que no hay pruebas para condenarlos.