Gamón figura como imputado por un presunto delito de malversación de fondos públicos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, encargado del presunto caso de espionaje a políticos madrileños.

En este caso se investiga si personal de la Comunidad de Madrid realizó seguimientos a altos cargos madrileños, entre los que se encontrarían Prada y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

La dimisión de Gamón se produce dos días después de que su ex mujer, Yolanda Laviana, afirmara en una entrevista a 'El País' que Gamón ya investigaba desde 2006 al ex consejero de Justicia Alfredo Prada.

El pasado lunes, tras conocerse las declaraciones de Laviana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue preguntada por sus afirmaciones en Los Desayunos de TVE y, tras asegurar que pedirá todas las explicaciones que sean "necesarias" para comprobar si lo que dice la ex mujer de Gamón es cierto, puntualizó que estas palabras hay que enmarcarlas en un divorcio "muy difícil".