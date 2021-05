El lehendakari, Patxi López, ha dejado claro que él lidera la política de pacificación del Gobierno Vasco que, según ha señalado, no ha variado, y ha advertido a la izquierda abertzale de que no va a poner "una pista de aterrizaje a un mundo que sigue sin hacer lo que le corresponde".

La intervención del lehendakari se produce el mismo día en el que varios medios publican que el presidente de su partido, Jesús Eguiguren, ha redactado un documento en el que pide a López que el Gobierno Vasco asuma "la misión de afrontar la pacificación y la futura reconciliación de Euskadi" y propone que se discuta la posibilidad de legalizar a Batasuna.

López ha respondido de este modo a una interpelación planteada en el pleno de control del Parlamento Vasco por el portavoz del PNV, Joseba Egibar, sobre los planes del Gobierno autonómico para encarar la "pacificación definitiva".+

Las palabras de Eguiguren, "opiniones que no comparto"

El lehendakari ha precisado que estas manifestaciones de Eguiguren son "opiniones personales" que él no comparte, y ha subrayado que su posición, la del Gobierno Vasco y la del PSE-EE en relación a la lucha antiterrorista y al avance hacia la paz y la libertad "sigue siendo la misma".

"En mi condición de lehendakari soy yo quien lidera en este Gobierno la lucha contra el terrorismo en todos su frentes, aunque la materialización corresponda al Departamento de Interior y a su consejero, Rodolfo Ares, que no lo está haciendo nada mal", ha insistido.

Ha pedido que no se confunda "rigidez con firmeza", tras señalar que no va a renunciar a sus principios "ni a construir ninguna pista de aterrizaje para un mundo que sigue sin hacer lo que le corresponde", en referencia a la izquierda abertzale ilegalizada, de la que ha dicho que no espera "palabras, ni espíritus, ni declaraciones, sino hechos".