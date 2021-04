El portavoz en el Congreso de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha afirmado este miércoles que el Gobierno no debería preocuparse por una posible huelga general. "Lo importante no es si tiene o no éxito o no la huelga general, sino aprobar la reforma laboral que necesita España", ha añadido Durán. A su juicio, las movilizaciones de los sindicatos podrían incluso beneficiar al Gobierno de Zapatero.

"La huelga general no le iría mal al Gobierno porque le daría mayor credibilidad de cara a la reforma laboral. Será más creíble que la reforma es de mayor alcance cuanto mayor sea la reacción de los sindicatos", ha sentenciado el líder de CiU en una entrevista en 'Los desayunos de TVE'.

En la misma línea, ha criticado a Zapatero por "hipotecarse" a la posibilidad de que se haga una huelga general. "Si algo no ha hecho bien el presidente del Gobierno es decir durante mucho tiempo 'a mí no me montan una huelga general', y gobernando hay que estar dispuestos a que te la monten", ha afirmado.

En relación a la huelga de funcionarios de este martes, Duran ha manifestado que, "con el dato que dan los periódicos", las movilizaciones pueden considerarse un "fracaso desde la perspectiva sindical, lo que no significa", ha matizado, "que haya sido un éxito del Gobierno".

No ve posible el acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno Duran ha añadido que no ve posible un pacto este miércoles entre el Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos CC.OO. y UGT tras la que será la última oportunidad para pactar la reforma y evitar así que el Ejecutivo la apruebe por decreto la próxima semana. Preguntado por si su grupo ha recibido o no una llamada del Gobierno para discutir la reforma, el portavoz de CiU ha explicado que él mismo ha hablado con la vicepresidenta económica, con la vicepresidenta política, con el ministro de Trabajo y con Rodríguez Zapatero, pero ha añadido que en estas conversaciones no se ha entrado "en los contenidos". "El Gobierno no ha querido entrar en contenidos hasta que pasara el día de hoy pero esta misma noche habrá algún tipo de contacto", ha vaticinado. Asimismo, se ha mostrado "confiado" en que CiU y el Ejecutivo alcanzarán un acuerdo pero ha preferido "no avanzar nada" hasta que no se produzca la conversación.