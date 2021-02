Steve Jobs comenzó la presentación del nuevo iPhone con un "creo que ya lo habéis visto". Pero no, no lo habíamos visto, o al menos no en toda su dimensión.

Su aspecto exterior palidece en comparación con la tecnología que aglutina su carcasa de cristal y acero. Que se iba a presentar el nuevo iPhone era algo que se daba por hecho, a pesar de que, como es habitual, no había ningún anuncio oficial al respecto.

Externamente es prácticamente el mismo que se pudo ver hace unas semanas después de que un blog especializado en tecnología que se hizo con un iPhone 4 "olvidado en un bar".

Ingeniería brillante Pero tras conocer algunas de sus características no se puede negar que el iPhone 4 es mucho más de lo que se esperaba. Es cierto que lleva el procesador A4, el mismo que utiliza el iPad, y que, tal y como se rumoreaba, la pantalla alcanza una impresionante resolución de 960 × 640 píxeles. Hace no tanto no muchos ordenadores ofrecían una resolución mucho mayor de 1024 x 768 píxeles en pantallas cuatro o cinco veces más grandes. “Ofrece una densidad de 326 píxeles por pulgada“ Uno de los aspectos más impresionantes se refiere sin embargo a la denominada tecnología "Retina Display" que supone una densidad de píxeles (cada punto individual que forma una imagen digital) de 326 píxeles por pulgada (PPI). Una cantidad enorme teniendo en cuenta que esa densidad de píxeles es la utiliza en impresiones en papel de alta calidad, como por ejemplo fotografías. Se considera que 300 PPI es el límite de puntos que puede distinguir, a corta distancia, el ojo humano. Antes del iPhone probablemente sólo el Toshiba Portégé G900, con 313 PPI ha ofrecido una densidad (que se traduce en calidad de imagen) de marca similar, pero incluso hoy hay ordenadores cuyas pantallas ni superan los 100 PPI. No se trata por tanto de una pantalla AMOLED como las que vienen montando teléfonos de gama alta de otros fabricantes, pero aún así sobre el papel la del iPhone ofrecerá mayor nitidez. El contraste supera en cuatro veces a las del iPhone actual. El tamaño, de 3,5 pulgadas, se mantiene igual. Gracias a la adopción del procesador A4 de menor tamaño y al formato microSIM para la tarjeta de la operadora de telefonía el iPhone 4 puede albergar una batería de mayor tamaño. Así amplía, aunque discretamente, su autonomía: hasta 7 horas de conversación con conexión 3G, 10 horas de navegación web vía WiFi, 40 horas de música y más de diez días en espera. Externamente el uso de cristal -por ambas cara- mejora su aspecto. Su construcción es "de extraordinaria calidad", según Jobs, y es el resultado de una "brillante ingeniería", como demuestra el hecho de que todo el lateral metálico lo constituyen, y es a la vez, las diferentes antenas: UMTS/GSM (telefonía convencional), Bluetooth, WiFi y GPS. Además de los sensores de movimiento (acelerómetros), la brújula y el sensor de proximidad, el iPhone 4 incorpora un giroscopio, un dispositivo capaz de detectar movimientos de rotación y traslación en tres ejes y que abre una nueva dimensión de posibilidades a los juegos, pero que también puede tener interesantes aplicaciones prácticas.

Nueva cámara para foto y vídeo No ha decepcionado tampoco lo referente a la cámara del iPhone. O mejor dicho, a las cámaras. Ahora incluye una segunda cámara frontal para videollamadas (FaceTime) pero que, de momento, sólo funciona de iPhone a iPhone y en conexiones WiFi. La cámara posterior de 5 megapíxeles incorpora flash tipo LED y grabación de vídeo en alta definición (HD, 720p). El vídeo puede ser editado directamente en el teléfono con la aplicación iMovie. “La cámara frontal de momento solo funciona de iPhone a iPhone y con WiFi“ iPhone OS, el sistema operativo de los iPhone, iPad y iPod Touch, pasa a denominarse iOS con la nueva versión 4 estrenada hoy. Aparte del nombre pocas novedades respecto a lo conocido, lo presentado en el evento del pasado mes de abril que anticipaba, precisamente, las novedades que incluiría la nueva versión. La multitarea es la principal de ellas, aunque no la única. La nueva versión estará disponible gratuitamente para los actuales iPhone 3G y 3GS (además de iPod Touch) a partir del 21 de junio, aunque no ofrecerá las mismas características en todos los modelos. Por ejemplo, los iPhone 3G no podrán beneficiarse de la multitarea.