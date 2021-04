Todas las bolsas europeas caen lastradas por Grecia y Portugal

Las bolsas europeas no han espantado los temores sobre el éxito del rescate europeo de Grecia y este miércoles todas han cerrado con pérdidas moderadas, que han sido mayores en el caso de la española, la griega y la portuguesa.

En Madrid, el índice principal, el Ibex 35, ha bajado un 2,27%, con lo que se sitúa en los 9.635 puntos, un nivel similar al que tenía en julio del año pasado. en lo que va de año, el parqué madrileño acumula ya unas perdidas del 19,3%.

La caída de Madrid ha sido la más fuerte tras la registrada en la Bolsa de Atenas, cuyo principal índice se ha desplomado un 3,89%, en una jornada marcada por los graves incidentes ocurridos durante la huelga general, en los que han fallecido tres personas.

A mitad de la sesión, la tendencia bajista de los mercados se ha acentúado debido al anuncio de la agencia de calificación Moody's de que está revisando la deuda soberana de Portugal, que tiene una nota de "Aa2", de cara una posible rebaja del rating.

Esa revisión se justifica, según Moody's, por la situación de sus finanzas, sino también por los "desafíos" que existen para el crecimiento a largo plazo de la economía. La Bolsa de Lisboa ha cedido un 1,52% en su índice principal.

Los inversores han interpretado este aviso como una nueva amenaza a los mercados internacionales y una posible advertencia a España, por lo que, de nuevo, se han lanzado a las ventas.

El resto de los mercados europeos también ha cerrado con pérdidas. En Londres, el FTSE 100 ha caído un 1,28%; el índice DAX de Fráncfort ha retrocedido un 0,81%, y en París, el índice CAC 40 ha cedido un 1,44%, y en la Bolsa de Milán, el FTSE MIB ha bajado un 1,27%.

Mientras, el euro no ha sido capaz de mantener los 1,30 dólares en su cambio frente a la moneda estadounidense. El Banco Central Europeo ha fijado su cotización en 1,2924 dólares, pero en los mercados de divisas su cambio ha llegado a bajar a 1,28.

Wall Street también ha vivido una nueva jornada de caídas. Al cierre, su principal índice, el Dow Jones Industriales, ha retrocedido un 0,55%, en una sesión negativa para el sector de energía debido al avance del dólar y mientras persiste la inquietud en torno a la crisis de Grecia. El selectivo S&P 500 ha perdido un 0,66%, y el Nasdaq ha cedido un 0,91%.

Por debajo de los 10.000 puntos

Con el retroceso de este miércoles, el Ibex 35 se mantiene por debajo de los 10.000 puntos, un soporte que perdió en el martes negro, cuando el selectivo madrileño descendió un 5,41%, su segunda mayor caída de este año, lastrado por los rumores sobre que España podría estar pensando en solicitar ayuda al FMI.

El Fondo Monetario Internacional y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvieron que salir al paso y desmentir los rumores pero los inversores siguen desconfiando de la solvencia de España. Los analistas destacan que el miedo lleva la irracionalidad a los mercados financieros, que se manifiesta en forma de una elevada volatilidad.

Esta misma mañana, el comisario económico, Oli Rehn, ha criticado los "falsos rumores" sobre una posible ayuda de la Unión Europea a España. Rehn ha sido rotundo: "No, no lo vamos a proponer, porque no hay ninguna necesidad de proponer esa asistencia".

El sector más castigado ha sido, de nuevo, el de los bancos, los que más sufrirían, según los analistas, si se extiende por Europa la crisis de la deuda griega. El Popular ha perdido un 4,91% de su valor, seguido por Banesto (-3,73%), BBVA (-3,65%), Bankinter (-3,36%) y el Santander (-2,50%). Sólo cuatro valores han cerrado en positivo: Telecinco, Grifols, Arcelormittal y Mapfre.