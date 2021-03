Primero defiende la "honradez" de Bono en el blog que tiene en la web del Partido Popular, luego el artículo desaparece de la Red y más tarde escribe otro post para asegurar que ha sido él y sólo él, y no el PP, el que ha decidido quitar el escrito porque "se ha equivocado".

El líder de Nuevas Generaciones del PP, Nacho Uriarte, asegura que ha sido él el que ha eliminado el post de su blog publicado este miércoles por la mañana en el que defendía la figura del presidente del Congreso, José Bono.

En este primer post aseguraba que hasta la fecha "nadie ha podido probar" si es "ilícito" el supuesto incremento patrimonial del presidente del Congreso, José Bono, a quien considera "un hombre honrado".

Uriarte empleaba estas expresiones en la última entrega de su bitácora en Internet, encuadrada en la blogosfera del partido. Sin embargo, horas después desaparecía el artículo.

Cerca de las nueve de la noche, Uriarte ha explicado en otro post la misteriosa desaparición asumiendo que "se equivocó" al escribir el artículo de defensa de Bono y asegurando que nadie le ha obligado a quitar estas palabras de apoyo a Bono.

En este nuevo post, Uriarte aseguraba: "no han pasado ni horas y se está diciendo que voy en contra de mi partido, sólo faltaba. He recorrido España varias veces defendiendo el proyecto de Mariano Rajoy y del Partido Popular, a quién le cabe en la cabeza que yo me quiera posicionar en contra. Creo en su proyecto y lo seguiré defendiendo hasta que le vea en La Moncloa".

Un artículo a contracorriente de la línea del PP Sin embargo, no es extraño que el primer artículo de defensa a Bono se convirtiera en noticia por ser una voz diferente a las que se estaban oyendo desde el PP en los últimos días, exigiendo al presidente del Congreso que explicara su patrimonio. El mismo Uriarte decía que precisamente por estas palabras de apoyo a Bono "alguno" le acusará de "defender a un hombre" de una formación "enemiga", y aclaraba después que su objetivo con este texto consistía en defender a los políticos que "ven cómo sus vidas se manchan de insinuaciones y falsos testimonios únicamente porque un día querían dedicarse al servicio público". El presidente de las Nuevas Generaciones populares, en un artículo muy crítico con la corrupción en general, opinaba que Bono es ahora víctima de una persecución de tales características, si bien no precisa quiénes son los supuestos perseguidores. "Estos días van a por el presidente del Congreso, algunos incluso estarán contentos con ver el desgaste público al que se le está sometiendo", señalaba. Añadía acto seguido que "a día de hoy nadie ha podido probar si su incremento patrimonial es fruto de algo ilícito o de la buena gestión de unos negocios". "Pero da igual, ya se le está juzgando en las calles", puntualizaba Uriarte, para quien también "dará igual si al final no hay nada en esa teoría de corruptelas si con eso" se ha logrado "destrozar la vida de alguien".

No dispuesto a juzgar a Bono Tras apuntar que él no estaba dispuesto a juzgar al ex presidente de Castilla-La Mancha, puesto que tal función corresponde a los jueces, asegura que le parece "un hombre honrado que no tiene por qué estar pendiente de justificarse si no tiene una acusación legal de por medio". "Y el que tenga pruebas de algún delito, seguro que sabrá bien dónde están los juzgados", indicaba el diputado por Valencia, para quien se ha "interiorizado" que "los acusados tengan que demostrar su inocencia en vez de que los acusadores demuestren su delito", un hecho que califica de "perverso". Todas estas afirmaciones las hace Uriarte después de mostrarse muy incómodo con la actualidad política. "Si hoy analizara el panorama político español únicamente a través de los medios de comunicación, pensaría en ir corriendo al aeropuerto y coger un vuelo hacia algún otro lugar del mundo donde los pilares democráticos no se retuerzan como parece estar pasando en España", destaca en el comienzo del artículo. Para el presidente de Nuevas Generaciones, "un puñado de chorizos de medio pelo han conseguido poner en duda a una parte de la clase política" española, lo que insiste en achacar a la "generalización". "Hoy, para muchos, los políticos somos todos una chorizos y unos aprovechados del sistema", sentencia. Uriarte, para quien los juicios parecen celebrarse antes en los medios que en sede judicial, considera que eso mismo ha ocurrido con el PP "hasta la saciedad", pues se ha "vinculado" a sus compañeros con "chorizos que revoloteaban" por las sedes del partido.