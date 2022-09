El ex director general de la Policía cree que el Gobierno vuelve a negociar con ETA

El vicepresidente tercero del Consell valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, cree que el Gobierno central está volviendo a negociar con la banda terrorista ETA, según ha indicado este lunes en una entrevista en el programa 'Bon Matí' de Radio 9, recogida por Europa Press.



Cotino, que fue nombrado director general de la Policía en 1996, con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior, ha respondido con un "sí" a la pregunta de si piensa que el PSOE está volviendo a negociar con ETA.



Interpelado, además, por qué cree que se está negociando, Cotino ha señalado: "al final del tema es que hay un principio que nace del marxismo, que es que el fin justifica los medios, y el planteamiento es que el fin de ETA para algunos justifica cualquier medio, y si ese medio es negociar, negocian".



El presidente del PP en el Parlamento Europeo y ex ministro de Interior 'popular', Jaime Mayor Oreja, afirmó el martes de la pasada semana que el Ejecutivo había realizado una aproximación con la banda y que tenía la "certeza" de que el Gobierno está negociando con ETA, algo sobre lo que insistió el mismo día en el que Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy le defendieran apuntando que había que escucharle cuando hablaba de terrorismo.

Rajoy se desdice y confirma su apoyo al Gobierno

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que apoya al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su estrategia antiterrorista contra ETA y que lo hará mientras no tenga "la convicción" de que el Ejecutivo socialista negocia con la banda terrorista.



"El Gobierno esta legislatura ha dicho que no va a negociar, y yo lo apoyaré mientras no tenga la convicción de que hayan empezado a negociar. Y espero que no lo hagan nunca", ha destacado el líder de los populares.

Rajoy ha asegurado que lo que el actual Gobierno debe hacer es "primero no negociar y decirlo" públicamente para acabar con las esperanzas y expectativas de ETA y los que lo apoyan, además de favorecer la eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y también de la Justicia.