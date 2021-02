El presidente cubano, Raúl Castro, ha lamentado la muerte del preso político cubano Orlando Zapata, aunque ha negado que haya torturas en la isla y ha considerado que el fallecimiento es el resultado de la relación con Estados Unidos.

Lo ha hecho en una declaración junto al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, al que la noticia de la muerte de Zapata le ha 'cogido' en plena visita de despedida a Raúl Castro y a su "amigo" Fidel.

"No existen torturados, no hay torturados, no hay ejecuciones. Eso pasa en la base de Guantánamo", ha asegurado Castro ante las preguntas de los periodistas.

Sin embargo, la oposición ha denunciado que tras la muerte de Zapata se ha desatado una oleada de detenciones y retenciones para evitar que los disidentes acudan al funeral del fallecido.

Mientras tanto, Lula da Silva ha evitado hacer comentario alguno sobre los hechos pese a que el pasado domingo 50 presos políticos, entre ellos los condenados en la primavera negra de 2003 como Zapata, le pedían que intercediese por ellos ante Castro.