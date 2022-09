Los grupos de víctimas de los abusos sexuales cometidos en Irlanda contra menores por curas católicos han afirmado estar decepcionados por el resultado de los dos días de reuniones mantenidas en el Vaticano entre el Papa Benedicto XVI y los obispos irlandeses para abordar este asunto.

Según la organización "One in Four" ("Uno de cada Cuatro"), el Vaticano no ha aceptado responsabilidad alguna por su papel en el encubrimiento de los abusos sexuales cometidos en este país durante décadas en parroquias e instituciones gubernamentales regentadas por la Iglesia Católica irlandesa.

La directora de ese grupo de víctimas, Maeve Lewis, también ha criticado al Papa por esgrimir el argumento del "debilitamiento de la fe" para explicar el fenómeno del maltrato sexual a menores.

"Es profundamente ofensivo para los supervivientes sugerir que fueron abusados por culpa de la fe, en lugar de decir que los curas pederastas eran movidos de una parroquia a otra y aquellos en posiciones de autoridad miraron a otra parte", ha señalado Lewis.

El texto emitido hoy por la Santa Sede reconoce que la Iglesia irlandesa fue incapaz de actuar y de impedir los abusos, al tiempo que señala que en los próximos días se hará pública la carta que el Papa prometió a los fieles católicos irlandeses el pasado mes de diciembre, en la que les indicará "claramente" las iniciativas adoptadas para responder a la situación.

Otra de las observaciones que aparecen en el comunicado es que la Iglesia irlandesa colaborará con la justicia para aclarar los casos de pedofilia acontecidos durante décadas en ese país.

Informes Ryan y Murphy En los últimos 70 años centenares de niños sufrieron abusos sexuales por parte de sacerdotes irlandeses, sobre todo en la archidiócesis de Dublín desde 1975 a 2004, según desvelaron dos informes oficiales, el Ryan y el Murphy, que también denunciaron la connivencia de la jerarquía eclesiástica con las autoridades para ocultar y proteger a los sacerdotes. "También estamos decepcionados -ha subrayado este martes Lewis- porque el Papa no ha explicado el fracaso del Vaticano y del nuncio papal (en Irlanda) a la hora de cooperar con la Comisión (del 'Informe Murphy')". Para el grupo de víctimas Aislinn las reuniones de los dos últimos días en Roma entre el Papa y cardenales de la Curia y los obispos irlandeses "han sido una farsa". "Ha sido una reunión en la que ha habido una selección de 24 obispos que parece que han sido instruidos sobre las tensiones y la falta de unidad de sus miembros, en vez de una reunión para averiguar porqué se han producido estos abusos y para resolverlos", ha añadido su coordinadora, Christine Buckley.