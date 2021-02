El hospital Puerta de Hierro de Majadahonda ha presentado este lunes una técnica pionera en el mundo para la realización de un trasplante pulmonar.

Se trata la perfusión ex vivo (fuera del cuerpo), un sistema con el que se prueba la capacidad de los pulmones a trasplantar en un circuito que "simula totalmente las condiciones del cuerpo humano", explica Javier Castellano, uno de los responsables de prensa del hospital a RTVE.es.

La novedad de la técnica, explica Castellano, radica en que "ahora se puede trabajar con pulmones que antes era impensable trasplantar".



Puerta de Hierro se convierte así en el cuarto hospital del mundo que utiliza esta técnica y en "el primero que lo hace con unos pulmones procedentes de una asistolia" (parada cardíaca).

Para pulmones que,de otro modo, no podrían ser trasplantados

El precio y lo novedoso de la técnica hace que, por el momento, el hospital madrileño la utilice sólo con pulmones "dañados o que ofrezcan dudas al cirujano", órganos que, de no utilizarse este sistema, no podrían ser trasplantados, explica Castellano.



No obstante, desde el hospital apuntan a que "cuando se abarate" seguramente se utilice para todas las intervenciones que requieran un trasplante de pulmón, dañado o no.