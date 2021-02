22.55 Se sumplen 24 horas del terremoto. Esta ha sido la narración en RTVE.es. El minuto a minuto sigue aquí.

22:51 (16:51 hora en Haití) Un equipo de 40 expertos en catástrofes, apoyados por 15 perros especializados en la búsqueda de personas, partirán esta noche de la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) con destino a Puerto Príncipe, para colaborar en las tareas de rescate por el terremoto en Haití.

22:42 (16:42 hora en Haití) La subsecretaria general de la ONU para las operaciones de paz, Susana Malcorra, ha confirmado la muerte de catorce trabajadores de la misión de estabilización del organismo internacional en Haití en el terremoto que asoló el país.

22:38 (16:38 hora en Haití) El Banco Mundial ha estimado que Haití, la nación más pobre de América, perderá más del 15% de su Producto Interno Bruto (PIB) por causa del terremoto.

22:15 (16:15 hora en Haití) El presidente haitiano, René Preval, lleva en las calles de Puerto Príncipe desde las cinco de la mañana "tratando de entender la magnitud" de la catástrofe que ha asolado su país". Es "increíble", ha señalado en una entrevista concedida a la CNN. "Hay que verlo para creerlo". "No sé donde voy a dormir esta noche. Pero eso no es un problema", ha dicho el máximo mandatario, que habla de 50.000 muertos, aunque insiste lo indeterminado de la cifra.

21:40 (15:40 hora en Haití) La embajadora haitiana en España, Yolette Azor Charles, ha declarado en la segunda edición del Telediario de TVE que la prioridad en estos momentos es hacer frente al reto de sacar a la gente atrapada entre los escombros y que, en segunda lugar, los efectivos en Haití han solicitado bolsas para transportar a los cadáveres.

21:37 (15:37 hora en Haití) Cruz Roja sobrevuela a esta hora la zona afectada por el terremoto para evaluar los daños y poder hacer un balance sólido sobre la situación y las necesidades de una población de unos 3,5 millones de habitantes. La ONG cree que un convoy con ayuda humanitaria que ha partido de República Dominicana podría estar ya cruzando la frontera.

21:22 (15:22 hora en Haití) "Hemos intentado entrar por el norte, el sur y el centro del país pero nos ha sido imposible", ha explicado la enviada especial de TVE a Haiti, Gema García, que permanece en República Dominicana a la espera de entrar en la isla afectada por el terremoto.

"De los 109 españoles registrados en Haití, no consta que ninguno esté herido, pero las comunicaciones están siendo muy complicadas. Esperamos poder cruzar la barrera que nos separa del desastre para comprobar cómo se encuentran los españoles y el resto de personas en Puerto Príncipe", ha añadido.

01.13 min Es muy complicado llegar al país porque la frontera con la República Dominicana se encuentra cerrada.

21:20 (15:20 hora en Haití) El presidente haitiano, Rene Preval, ha confirmado que el jefe de la mision de la ONU en Haití ha muerto en el terremoto.

21:00 (15:00 hora en Haití) No hay noticias de un matrimonio de médicos de Sevilla, Carmen Villar y su marido de nacionalidad haitana, que visitaba el país con su hija de 13 años, según han informado sus propios familiares.

20:42 (14:42 hora en Haití) La sede de Unicef en Haití se ha venido abajo y la oficina regional de la ONG en Panamá ha enviado un equipo de voluntarios a Puerto Príncipe que debería llegar dentro de dos horas.

20:39 (14:39 hora en Haití) El ejército de EE.UU. no descarta utilizar su base naval en Guantánamo como parte de los esfuerzos para ayudar a las víctimas del terremoto en Haití.

20:27 (14:27 hora en Haití) El sistema sanitario de Haití está "colapsado", según Médicos Sin Fronteras. Un coordinador de la ONG ha explicado que los heridos presentan fracturas abiertas, lesiones craneales y quemaduras y el mayor problema es "no poder referir a los pacientes a otros centros de Salud para cirugías más complejas".

"Hay demasiada gente atrapada en los escombros, por eso estamos enviando desde la ONG especialistas en nefrología para que puedan tratar a la gente que, al llevar muchas horas aplastados por bajo los cascotes, van a tener los riñones afectados; algo que les podría matar", ha explicado un portavoz de MSF en RNE.

20:08 (14:08 hora en Haití) "La frontera entre Haití y República Dominicana está cerrada", ha informado la enviada especial de TVE a la zona, Gema García, que permanece en el norte de República Dominicana a la espera de poder entrar en la isla devastada por el terremoto.

"No nos dejan pasar porque las carreteras están en muy mal estado y temen que las colapsemos, pero con este bloqueo tampoco dejan entrar a los equipos de rescate ni a la ayuda humanitaria", ha explicado.

"Los relatos de lo que está ocurriendo nos llegan a través de Skype fundamentalmente. Los testigos dicen que Puerto Príncipe es una ciudad fantasma, como una maqueta aplastada, pero debajo de esos trozos hay personas que rescatar. El recuento del número de muertos y heridos no ha hecho más que empezar", ha añadido.

19:49 (13:49 hora en Haití) El Gobierno envía al secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, para ayudar en las tareas de búsqueda y reconstrucción tras el terremoto que ha azotado la isla. Junto a él viajan 40 expertos en catástrofes y 12 perros.

19:45 (13:45 hora en Haití) La comunidad internacional se ha volcado en el envío de ayuda para asistir a Haití en las tareas de rescate y atención a los damnificados tras el devastador terremoto. La respuesta a las peticiones de ayuda de Haití no se ha hecho esperar y países de todo el mundo y organismos internacionales han ofrecido el envío urgente de equipos médicos, de expertos en búsqueda de supervivientes, así como de toneladas de alimentos y medicinas.

19:42 (13:42 hora en Haití) La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, ha prometido que la ayuda de su país a Haití será "muy fuerte". Clinton continuará su viaje en el Pacifíco, pero ha afirmado que podría acortarlo.

19:37 (13:37 hora en Haití) La Comisión Europea ha confirmado que un miembro de su delegación en Haití se encuentra desaparecido. "Hay una persona de la que no hemos tenido noticias", ha señalado el portavoz de Exteriores de la CE, Lutz Güllner.

19:34 (13:34 hora en Haití) La ONU ha comenzado a evacuar a sus trabajadores heridos en el terremoto ocurrido en Haití hacia hospitales de Guadalupe, República Dominicana y Estados Unidos. La organización internacional, además, ha instalado un hospital de campaña en el aeropuerto de Puerto Príncipe.

19:27 (13:27 hora en Haití) Hollywood se moviliza para pedir ayuda para las víctimas del terremoto. Celebracidades como Brad Pitt, Angelina Jolie o el cantante haitiano-estadounidense Wyclef Jean han hecho campaña para solicitar donaciones para las ONGs desplazadas en Haití.

19:18 (13:18 hora en Haití) Miles de personas deambulan por las calles de Puerto Príncipe o acampan en las plazas de la capital haitiana por temor a nuevas réplicas del terremoto que ha asolado el país y en espera de ayuda, ante la destrucción general de edificios. En la parte alta de la ciudad, donde cientos de edificios se han derrumbado, la población se agrupa en espera de socorro, mientras tratan de colaborar en las tareas de rescate.

Tapados con sábanas se observan muchos cadáveres tendidos en el suelo por todas partes de la ciudad, mientras algunos heridos son trasladados en busca de asistencia médica con ayuda de amigos o familiares.

19:08 (13:08) Un canadiense atrapado entre los escombros en Haití ha logrado enviar un mensaje de socorro a través de su teléfono móvil. El ministro de Exteriores de Canadá ha asegurado que "sabemos exactamente dónde se encuentra esta persona" y van a intentar rescatarla, así como a dos agentes de policía de esta nacionalidad que se encuentran desaparecidos.

19:00 (13:00) Hasta 200 miembros del personal de la ONU en Haití se encuentran desaparecidos, según ha confirmado la propia organización.

18:56 (12:56 hora en Haití) Los 41 policías y guardias civiles españoles desplegados en la misión de la ONU en Haití se encuentran en buen estado, según las informaciones que ha podido recopilar hasta el momento el Ministerio del Interior.

18:45 (12:45) Varios presos de la principal prisión de Puerto Príncipe se han escapado tras el seísmo aprovechando la confusión. El penal está destruido.

18:38 (12:38 hora en Haití) EE.UU. ha ordenado al personal no esencial de la embajada estadounidense en Haití, cerca de 80 personas, que abandone el país para que los diplomáticos que se queden en Puerto Príncipe puedan concentrase en ayudar a las víctimas del terremoto.

18:34 (12:34 hora en Haití) La embajada de Haití en España sigue, a esta hora de la tarde, sin poder comunicarse con Puerto Príncipe y sin poder coordinar, por tanto, la ayuda y los esfuerzos de los diplomáticos.

18:25 (12:25 hora en Haití) "El único medio que funciona para comunicarnos con Haití es Skype", ha relatado la enviada especial de TVE a Haití, Gema García, que en estos momentos se encuentra en la República Dominicana a la espera de cruzar la frontera.

"La tragedia se entiende mejor desde donde nos encontramos. Las descripciones de la tragedia son apocalípticas". El embajador dominicano en Haití ha declarado que el desastre llega a tal magnitud, "que habrá que rehacer la ciudad y ponerla en otro sitio", ha explicado Gema García.

18:12 (12:12 hora en Haití) El primer ministro haitiano ha declarado que teme que haya más de "100.00 muertos", víctimas del terremoto que ha sacudido la isla.

17:55 (11:55 hora en Haití) La Companía religiosa de las Hijas de la Caridad han confirmado que ocho españolas, miembros de su congregación, se encuentran desplazadas en Haití en misión humanitaria y que, a pesar de que llevan toda la madrugada y todo el día intentando hablar con ellas, les ha sido imposible establecer contacto.

Sin embargo, sí han podido hablar con otro miembro de su compañía que está en República Dominicana y que les ha confirmado que se encuentra bien a pesar de que el techo de la casa en la que reside "se vino abajo".

17:33 (11:33 hora en Haití) Cruz Roja considera que hasta tres millones de personas pueden estar "afectadas" por el terremoto. "Se trata de personas potencialmente afectadas, es decir, no necesariamente muertas o heridas, sino que han perdido sus hogares, o han sufrido destrucciones en los suyos, por ejemplo", ha declarado el portavoz de la FICR Jean-Luc Martinage.

17:23 (11:26 hora en Haití) El general chileno Ricardo Toro, cuya esposa ha desaparecido debido al terremoto, ha asumido el mando de la MIsión de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) después de que el Gobierno francés haya dado por muerto al anterior jefe de la Misión, el tunecino Hedi Annabi en el seísmo.

17:10 (11:10 hra en Haití) Los geológos descartan que se produzca un gran 'tsunami' motivado por el terremoto de 7 grados de magnitud en la escala Richter que ha asolado Haití, según la ONG Geólogos del mundo.

17:06 (11:06 hora en Haití) Cáritas España confirma que, al igual que otras organizaciones, no ha sido capaz de contactar con sus oficinas en Haití.

16:48 (10:48 hora en Haití) El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha prometido un "apoyo inquebrantable" para ayudar a Haití a recuperarse del terremoto. La ayuda se proveerá de forma rápida y coordinada, ha dicho Obama, que ha pedido que el esfuerzo sea internacional.

16:39 (10:39 hora en Haití) Al menos 14 cascos azules han fallecido en el terremoto, de los cuales 11 son brasileños y tres son jordanos.

16:23 (10:23 hora en Haití) El arzobispo de Puerto Príncipe, Serge Miot, ha muerto en el terremoto. Su cuerpo sin vida ha sido encontrado bajo los escombros de la archidiócesis.

16:15 (10:15 hora en Haití) El presidente haitiano, Rene Reval, ha declarado que cree que hay "miles de muertos" en una catástrofe que describe como "inimaginable", según recoge el periódico Miami Herald.

16:04 (10:04 hora en Haití) El Ministerio de Asuntos Exteriores español no ha confirmado la desaparición de la española Pilar Juárez Boal - pese a que su familia así lo ha denunciado- porque el estado de las carreteras y las comunicaciones impide hacer el recuento de afectados con mayor celeridad. El número de teléfono de atención a las familias de españoles desaparecidos en Haití es 91 394 89 00.

15:53 (09:53 hora en Haití) Haití necesita urgentemente la llegada de un buque hospital frente a su costa, según el embajador haitiano en EE.UU., que ha afirmado que necesitan "todo tipo de primeros auxilios". El único hospital que ofrece atención quirúrgica gratuita en la isla ha quedado gravemente afectado por el terremoto.

15:45 (09:45 hora en Haití) Tres equipos de rescate de EE.UU. se desplazarán a Haití a lo largo de este miércoles. Entre 40.000 y 45.000 ciudadanos estadounidenses viven en la isla.

15:37 (09:37 hora en Haití) El aeropuerto de Puerto Príncipe vuelve a estar operativo, según han confirmado responsables de la ONU.

15:28 (09:28 hora en Haití) La ONU ha confirmado que han podido recuperar los cuerpos de diez trabajadores, de los que "menos de cinco se encontraban ya sin vida". Entre 100 y 150 personas se encontraban en el interior de la sede de la ONU en Haití en el momento del seísmo.

15:20 (09:20 hora en Haití) En Cuba también se pudo sentir el temblor provocado por el terremoto, sobre todo en la costa oriental donde, según ha relatado la corresponsal de TVE en la isla caribeña, "se vivieron auténticos momentos de pánico". Sin embargo, a las pocas horas se desactivó la alerta.

15:14 (09:14 hora en Haití) El Instituto Sismológico ha indicado que no se descarta que pueda haber más réplicas del seísmo en las próximas horas, según ha informado la enviada especial de TVE a Haití, Gema García, que se encuentra a la espera de cruzar la frontera.

14:54 (08:54 hora en Haití) El embajador de España en Haití, Juan F. Trigo, ha sufrido una herida leve en un brazo como consecuencia del terremoto que ha afectado a este país, y la legación diplomática ha resultado muy dañada, ha informado la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez.

14:45 (08:45 hora en Haití) El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la República Dominicana ha levantado la alerta máxima en 18 de las 32 provincias del país en prevención de un tsunami, tras el sismo de 7 grados en la escala Richter que afectó a la nación y al fronterizo Haití.

14:40 (08:40 en Haití) Un avión de la Fuerza Aérea Bolivariana (FAB) de Venezuela ha partido hacia Puerto Príncipe con medicinas, alimentos, agua y herramientas para socorrer a las víctimas del terremoto que sacudió ayer a ese país caribeño.

14:37 (08:37 hora en Haití) "El seísmo es una tragedia para Haití y para Naciones Unidas", ha declarado el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.

14:34 (08:34 hora en Haití) El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha enviado un telegrama a la embajadora de Haití en España, Yolette Azor-Charles, para transmitirle su pesar y su solidaridad por el terremoto.

14:33 (08:33 hora en Haití) El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, ha pedido "el mayor esfuerzo" de la sociedad y los poderes públicos españoles para ayudar a Haití a superar las consecuencias del terremoto que la pasada madrugada sacudió el país.

14:28 (08:28 hora en Haití) Los más de 200 soldados bolivianos que cumplen una misión de paz en Haití no han sufrido daños en el terremoto ocurrido en ese país, ha afirmado el ministro de Defensa, Walker San Miguel.

14:27 (08:27 hora en Haití) La embajada de Haití en España no ha podido comunicarse con autoridades ni particulares del país caribeño, donde lo más urgente es encontrar y recuperar a las víctimas atrapadas entre los escombros, según ha dicho la titular de la legación diplomática, Yolette Azor Charles.

14:18 (08:18 hora en Haití) Las víctimas brasileñas ya confirmadas fueron identificadas como el primer teniente Bruno Ribeiro Mário, el segundo sargento Davi Ramos de Lima, y los soldados Antonio José Anacleto y Tiago Anaya Detimermani, según un comunicado del Ejército.

14:13 (08:13 hora en Haití) Un casco azul argentino muerto, según ha anunciado fuentes policiales en Buenos Aires.

14:11 (08:11 hora en Haití) Una mujer segoviana de 53 años, Pilar Juárez Boal, se encuentra en paradero desconocido, según una información publicada por "El Norte de Castilla" en su edición digital, la segoviana desaparecida, es funcionaria de la UE y se encuentra en esta país del Caribe en una misión de la ONU.

14:06 (08:06 en Haití) El aeropuerto de Puerto Príncipe cerrado después del seismo podrá reabrir después de una inspección de las pistas, ha indicado el ministro de Defensa de Brasil.

14:00 (08:00 en Haití) La secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, ha anunciando el envío de tres aviones con ayuda de emergencia hacia Haití, uno desde Madrid y dos desde la base logística de ayuda humanitaria que España posee en Panamá.

13:57 (07:57 hora en Haití) Un oficial uruguayo integrante de la Fuerza Multinacional de Paz de las Naciones Unidas en Haití "está desaparecido".

13:55 (07:55 hora en Haití) El Gobierno carece aún de "datos fiables" sobre el estado de toda la colonia española en Haití (entre 80 y 100 personas) y enviará refuerzos a su Embajada en Puerto Príncipe desde la legación en la vecina República Dominicana.

13:53 (07:53 en Haití) Los 37 policías nacionales y guardias civiles españoles destinados en Haití se encuentran bien y no se han visto afectados por el terremoto que ha afectado a este país y que ha provocado numerosos muertos.

13:45 (07:45 en Haití) El consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha anunciado que el gobierno regional proyecta enviar a Haití personal sanitario, de emergencias y técnicos del Canal de Isabel II, además de ayuda material.

13:43 (07:43 en Haití) Al menos diez "cascos azules" chinos desaparecidos y ocho sepultados en Haití

13:42 (07:42 en Haití) Bruselas desbloquea 3 millones de euros de emergencia para las víctimas del terremoto .

13:40 (07:40 en Haití) El aeropuerto de Puerto Príncipe ha sido reabierto, pero el camino que lo comunica con la ciudad está muy dañado, indicó la portavoz de la ONU.

13:39 (07:39 hora en Haití) Los daños en las infraestructuras entorpecen en las primeras horas la distribución de la ayuda humanitaria entre los afectados por el terremoto en Haití y es "demasiado pronto" para dar un balance de víctimas, según informa la portavoz de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU, Elizabeth Byrs.

13:38 (07:38 en Haití) Alemania aporta un millón de euros de ayuda inmediata a Haití.

01.12 min "Lo más angustioso de esta situación es no tener ningún tipo de información directa de lo que está pasando en Haití. ¡Ni siquiera he conseguido hablar con las autoridades!". Son palabras en TVE de la embajadora de Haití en España, Yolette Azor Charles (13/01/10).

13:33 (07:33 en Haití) Yolette Azor Charles, embajadora de Haití en España, ha informado a TVE, de que aún no se ha podido poner en contacto con las autoridades de su país. Asegura que han recibido cientos de llamadas por la noche de la comunidad haitiana en España, que cifran en unos 500. "Lo más difícil ahora no es la escasez de alimentos si no recolectar herramientas para poder sacar a la gente que se encuentra bajo los escombros", afirma.

13:28 (07:28 en Haití) La UNESCO dice que 14 de sus empleados en Haití están desaparecidos.

13:20 (07:20 en Haití) La Cruz Roja prepara ayuda para tres millones de personas.

13:10 (07:10 en Haití) El jefe de la Misión de paz de las Naciones Unidas en Haití, el tunecino Hedi Annabi, podría haber muerto, según el ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kourcher.

13:08 (07:08 hora en Haití) El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha organizado una reunión de crisis en la Casa Blanca para ayudar a Haití, según ha anunciado el administrador estadounidense.

13:05 (07:05 hora en Haití) Los supervivientes pasan la noche al raso y tratan de consolarse los unos a los otros.

13:02 (07:02 hora en Haití) Cerca de 30.000 personas se trasladaron por unas dos horas a lugares altos en la población oriental cubana de Baracoa, debido a la alerta de tsunami que siguió al terremoto en Haití.

13:00 (07:00 hora en Haití) El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, dice que no hay datos "fiables" para descartar víctimas españolas.

12:52 (06:52 hora en Haití) Carmen Molina, directora de Planificación y Cooperación de UNICEF España, dice que están evaluando los daños ya segura que las 72 primeras horas después del terremoto son claves. Ha añadido que no han localizado a su personal y que su edificio ha sufrido daños.

12:49 (06:49 hora en Haití) Cuatro cascos azules brasileños muertos.

12:48 (06:48 hora en Haití) Dos chilenas, una de ellas esposa de un general del Ejército, se encuentran desaparecidas.

12:44 (06:44 hora en Haití) "Se confirma que los daños son muy graves, el terremoto duró más de un minuto y además hubo muchísimas réplicas; la gente ha pasado la noche en la calle dando vueltas, asustadísima y desorientada", ha asegurado la delegada de Cruz Roja España en República Dominicana, Pilar Palomino.

12:30 (06:30 hora en Haití) Haití amanece sumido en una situación de caos y según asegura una trabajadora de Intermon Oxfam en el lugar se oye "pedir ayuda desde todos los rincones".



04.20 min El director para Centroamérica y Caribe de Intermon Oxfam, Miguel Ángel Herrero, explicaba en 'La Mañana en Vivo' de Radio Nacional los problemas que están teniendo para . "Desde allí me cuentan que todo es un caos, no hay electricidad, muchos edificios han colapsado y las propias agencias humanitarias hemos visto como nuestras oficinas se han desplomado parcialmente", ha explicado. "Hay muchas víctimas, pero nadie se atreve a dar un balance. Habrá centenares si no miles de víctimas en la capital".

12:27 (06:27 hora en Haití) Miguel Herrero, director de Intermon Oxfam en Centroamerica asegura que la ayuda ha empezado a coordinarse y que no son capaces de hacer balance de las personas que han muerto. Sus propias oficinas están dañado.

12:24 (06:24 hora en Haití) El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anunciado el envío de ayuda humanitaria a Haití.

12:22 (06:22 hora en Haití) España, que coordina la ayuda europea a Haití como país que preside la UE, tiene preparadas 150 toneladas ayuda, que se enviarán cuando haya rutas accesibles.

12:19 (06:19 hora en Haití) El Parlamento Europeo pide el inmediato envío de ayuda de emergencia europea para asistir a las víctimas del terremoto.

12:16 (06:16 hora en Haití) Javier Domínguez, teniente coronel de la inteligencia militar dominicana, informó de que las autoridades dominicanas están preparando un gran operativo militar en la zona fronteriza con Haití, país que comparte con República Dominicana la isla de La Española, para evitar un éxodo masivo de haitianos.

12:15 (06:15 hora en Haití) Centenares de edificios se han derrumbado, entre ellos una cárcel, de donde se cree que han escapado un número indeterminado de presos y ha habido muertos.

12:10 (06:10 hora en Haití) La situación del jefe de la Misión de paz de las Naciones Unidas en Haití, el tunecino Hedi Annabi, es desconocida como el de los franceses que se encontraban en la sede de Minustah en Puerto Príncipe en el momento del seísmo, según ha informado el ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner.



12:00 (06:00 hora en Haití) El ex presidente haitiano, Jean-Bertrand Arstide, ha transmitido sus condolencias a sus compatriotas afectados.

11:45 (05:45 hora en Haití) El hotel Montana, uno de los preferidos por los turistas, se ha derrumbado y 200 personas se encuentran bajo los escombros, según ha informado la BBC.

11:42 (05:42 hora en Haití) Israel envía una misión a Haití para analizar la ayuda necesaria.

11:40 (05:40 hora en Haití) El Papa Benedicto XVI ha apelado a "la generosidad de todos por la situación dramática".

11:33 (05:33 hora en Haití) El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene constancia de españoles afectados.

11:30 (05:30 hora en Haití) Cruz Roja desde República Doménica ha enviado personal de refuerzo.

11:25 (05:25 hora en Haití) El director de Emergencia de Cruz Roja, Iñigo Vila, asegura que el aeropuerto en Puerto Príncipe no está abierto y que la torre de control se ha caído.

11:20 (05:20 hora en Haití) La ONG Intermon Oxfam asegura que los hospitales están colapsados.

11:15 (05:15 hora en Haití) Bomberos Unidos Sin Fronteras y Cruz Roja Española envían sendos contingentes a Haití.

11:05 (05:05 hora en Haití) Al menos diez "cascos azules" chinos desaparecidos y ocho sepultados en Haití.

11:00 (05:00 hora en Haití) España coordinará toda la ayuda de la Unión Europea destinada a Haití.

10:50 (04:50 hora en Haití) Las réplicas continúan con cierta frecuencia y podrían seguir produciéndose "durante unos días más", según el Servicio Geológico de EEUU (USGS).

10:40 (04:40 hora en Haití) Hasta las 09.00 GMT se habían registrado 39 réplicas mayores, de entre 4,5 y 5,9 en la escala Richter, de las cuales 14 eran de por lo menos 5,0 grados.