El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que la entrada en España de la activista Aminatu Haidar con un permiso de residencia expedido por razones humanitarias como única documentación la gestionaron "autoridades administrativas" y se ha producido "conforme a la ley".

"La señora Haidar entró en España conforme a la ley, teniendo en cuenta que tiene un permiso de residencia por razones humanitarias que le permite entrar en España", ha afirmado al ser preguntado en Bruselas por la autoridad política que autorizó la entrada de la activista en territorio español.

"No hay ninguna autoridad política en el día a día dedicada a conceder o denegar una autorización, ya que eso le corresponde a las autoridades administrativas que tienen encomendada esa gestión", ha precisado el presidente.

La abogada de Haidar dice que la entrada fue "contraria a derecho"



Inés Miranda, abogada de la activista Aminatu Haidar, ha replicado a las palabras de Zapatero sentenciando que la entrada de la saharaui en el país ha sido "contraria a derecho". Ha afirmado también que "el gobierno fundamenta erróneamente los argumentos que está dando" sobre este caso.



"Para entrar en el país, el artículo 5 de la Ley de Extranjería establece la obligatoriedad de la voluntad del extranjero para entrar y tener pasaporte y Aminetu Haidar no tenía ninguno de estos dos requisitos. Fue obligada a entrar en el país", ha sentenciado.



La letrada, por otra parte, ha recalcado que el artículo 6 de la Ley de Extranjería sobre el permiso de residencia exime de la solicitud o del visado no así de "la obligatoriedad del pasaporte". "El policía de frontera le dijo claramente (cuando no quería bajar del avión): señora Haidar tengo orden de darle la bienvenida y obligarla a entrar a España".



"Alguna superioridad habrá dado la orden", ha aseverado la abogada de Haidar.