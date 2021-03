La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido en la Cámara Baja la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para introducir en el texto la palabra "equidad" alegando que no quiere "más dinero o privilegios" para Madrid sino "equidad para los madrileños y españoles".

A este respecto Aguirre ha hecho alusión al artículo 138 de la Constitución Española que hace referencia al principio de equidad y ha dicho que de acuerdo a este principio se pretende fomentar el "desarrollo y la prosperidad" para todos los españoles.

Reparto equitativo

"No he venido aquí para pedir dinero o para pedir privilegios para los madrileños. He venido aquí para pedir equidad. Equidad para los madrileños y equidad para todos los españoles", ha dicho Aguirre en su primer discurso en el Congreso como presidenta regional.

La mandataria autonómica, que ya pidió el voto favorable de la proposición, ha insistido en que el objeto de su propuesta no es "solicitar un trato de favor para la Comunidad de Madrid ni un enfrentamiento con otras comunidades autónomas" sino pedir que se introduzca el principio de equidad y "garantizar que la equidad y la solidaridad presidan la asignación de recursos del Estado para impulsar el desarrollo el bienestar y la prosperidad de todos los españoles".

“ Un reparto equitativo viene a ser la piedra angular del Estado de las autonomías“

Para la presidenta madrileña, un reparto equitativo de la financiación y de las inversiones estatales entre todas las comunidades españolas "viene a ser la piedra angular del Estado de las autonomías" y, en su opinión, "si esa piedra es endeble, si está mal tallada o no tiene las proporciones adecuadas, repartirá el peso que se ponga sobre ella de forma desigual".