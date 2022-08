La prensa europea se ha mostrado muy crítica respecto al nombramiento este jueves del primer ministro belga, Herman Van Rompuy, como primer presidente de la UE y Catherine Ashton, como Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores.

La prensa belga es la que más emoción muestra y, así, La Derniére Heure títula "Un belga a la cabeza de 460 millones de europeos", La Libre Belgique "Yes! y Le Soir "La Coronación".

A pesar de las felicitaciones, la prensa belga no oculta su preocupación por la situación en la que se encuentra el país que deberá encontrar en menos de un año a un nuevo primer ministro.

Van Rompuy sucedió en diciembre de 2008 a Yves Leterme, del mismo partido democristiano flamenco, para gran alivio de los valones francófonos, enojados por las constantes meteduras de pata del segundo.

Según la prensa belga, Leterme podría volver ahora al cargo: "Tiene la vía libre. Debería volver muy rápidamente" a la oficina del primer ministro. "Retenemos el aliento", subraya Le Soir con una cierta resignación.

La salida de Van Rompuy del gobierno agravará la tensión de un país preocupado por la crisis enconómica y por las tensiones entre valones francófonos y flamencos que hablan holandés.

Francia

La prensa francesa se pregunta si Van rompuy y Catherine Ashton tienen el peso suficiente para garantizar estos dos nuevos cargos creados por el Tratado de Lisboa.

El más crítico, Libération describe a Van Rompuy como "un hombre para la decoración", ya que "La Europa del Tratado de Lisboa ha hecho la elección de las personalidades que no perturben a nadie" y añade "no se ha nombrado a un representante de la nueva Europa pero, al menos, han logrado nombrar a una mujer, aunque no sea el candidato más brillante".

Por su parte, Le Figaro se pregunta si Van Rompuy "¿será más bien un buen organizador, un hombre de buenos oficios en el Consejo o un líder hablando en igualdad de condiciones con Barack Obama y Hu Jintao? No hay nada dicho..."

Un poco más neutral es Le Parisien que firma la noticia bajo el título "Un hombre tranquilo, a la cabeza de Europa".