El ex presidente del Gobierno y presidente de la fundación Faes, José Maria Aznar, ha afirmado este jueves que para ejercer un buen liderazgo no puede haber más de un líder.



Aznar ha añadido que esto es lo que respondía en su etapa como presidente del Gobierno cuando otros mandatarios le preguntaban como debían actuar como líderes. Además, les respondía: "Un líder, no varios; un partido, no varios; un proyecto, no varios". "La conjunción de estas tres cosas a mí me dio resultado", ha concluído.



El ex presidente del Gobierno ha explicado además que en los inicios de su presidencia en el PP iba preguntando "lo que tenía que hacer" y luego pasó al revés, siendo los demás quienes le pedían consejos.



Durante un almuerzo-conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona bajo el título 'Nuevas políticas ante la crisis', ha respondido así a una pregunta de uno de los asistentes sobre como se debe ejercer un buen liderazgo.