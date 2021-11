Los llamados concejales 'aguirristas' del Ayuntamiento de Madrid, que votaron a favor de cesar al vicealcalde, Manuel Cobo, de su cargo como portavoz del Ejecutivo local y del grupo, critican que eligiera un medio de comunicación para criticar a Esperanza Aguirre en vez de manifestar sus opiniones en el Comité Ejecutivo regional de la semana pasada.

Según fuentes 'aguirristas', la entrevista de Cobo, en El País, fue "un error impresentable e intolerable" porque se la había concedido a un medio, en vez de canalizar sus quejas a través del Comité Ejecutivo Regional del PP en Madrid. "Eso no es habitual", han continuado las fuentes, que consideran que la entrevista era "muy pensada", tanto en el contenido como "en el tono".

Así, han afirmado que Cobo no se ha "arrepentido de nada de lo dicho" y, lo que a su juicio es "aún más grave", el alcalde Gallardón "no sólo lo ha justificado, sino que le ha apoyado totalmente 'no sólo por amistad, sino por convicción', tal y como ha dicho hoy en el Grupo".

De hecho, otros concejales cercanos a Aguirre han expresado su opinión de que este tipo de conflictos deben solucionarse "en casa", sin involucrar a la prensa en ello.

Reunión correcta y respetuosa Sobre la reunuión, el concejal-presidente de Mortalaz, Fernando Martínez Vidal, ha dicho que había sido "totalmente correcta y respetuosa", aunque se produjeran "intervenciones muy duras", a la vez que ha restado importancia al debate interno porque "en democracia a veces se coincide más y otras, como en este tema concreto, se discute más". Además, a su juicio "las cosas hay que decirlas en esos sitios y sin que trasciendan" porque "por encima" está que todos los concejales pertenecen al mismo partido y tienen "un adversario, que no enemigo, que es el PSOE que, por el bien de los españoles, no debe seguir gobernando en España". "El alcalde ha pedido que, una vez votado, todos aceptemos la mayoría y trabajemos unidos; me parece muy bien, lo haremos, pero sólo pedimos que hagan lo mismo de cara al PP de Madrid", ha dicho.

Las palabras de Cobo "superan los límites de la crítica legítima" Por su parte, el promotor de la iniciativa, el concejal de Villa de Vallecas, Ángel Garrido, ha indicado que la motivación de su propuesta fue que "las palabras de Cobo en la entrevista superaban con mucho los límites de la legítima crítica que se puede ejercer, y es sanísima, dentro de un partido". Además, ha afirmado que su iniciativa "no tiene nada de personal contra Cobo, ni siquiera del Grupo", sino que se debía a que "no es la persona idónea para ejercer la portavocía, la voz de todos, la coordinación con el partido... porque con sus declaraciones ha mostrado que no tiene un perfil conciliador y capaz de integrar". "El mensaje es claro: la práctica totalidad de los afiliados y simpatizantes están indignados con estas declaraciones; no hay más que ver todos los pueblos gobernados por el PP que han expresado su malestar", ha continuado el edil, y ha subrayado que, en este tema, Gallardón "está en clamorosa minoría" y "no coincide con la mayoría de los afiliados del PP de Madrid ni con las personas que ocupan cargos".