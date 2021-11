El ministro de Fomento, José Blanco, ha respondido a las críticas vertidas contra el presidente del Gobierno por el ex ministro socialista Carlos Solchaga y ha asegurado que él toma las decisiones que competen a su ministerio "con total independencia y autonomía, y sin estar condicionado por el presidente".

En una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), Blanco se ha referido a las declaraciones de Solchaga que ha acusado a Zapatero de tener un gobierno "presidencialista" y de tratar a sus ministros como secretarios.

"Yo no me veo reflejado en ese análisis, no me siento secretaria", ha aseverado el ministro, quien ha asegurado que desarrolla su labor con la confianza del presidente. Incluso ha dicho que "a veces siento la soledad a la hora de tomar mis decisiones".

"Rajoy engañó a los manifestantes contra el aborto" Por otra parte, el vicesecretario general del PSOE ha acusado al PP y a su presidente, Mariano Rajoy, de engañar a los manifestantes del sábado porque, en su opinión, "nunga derogará el aborto". Miles de personas se han manifestado hoy en Madrid para defender el derecho a la vida de los no nacidos y protestar contra la reforma de la Ley del aborto promovida por el Gobierno. A su juicio, en la concentración no se discutía sobre una ley u otra, sino que se pedía que no se regulase el aborto. "Durante el Gobierno del PP se practicaron 500.000 abortos en este país, así que engañan a la gente", ha señalado, tras asegurar que no se puede ocultar una realidad. Ha insistido en que la nueva regulación no obliga a nadie a abortar y ha considerado la ley de plazos como la adecuada para regular un problema "que no agrada a nadie". En este sentido ha dicho: "Quieren dar la imagen de que el PSOE fomenta el aborto y eso es demagogia pura".