El abogado de la familia de Mari Luz Cortés, Alberto Fariñas, ha asegurado, en contra de la opinión de los letrados que defienden a los presuntos implicados en la desaparición y muerte de la niña, que hay "pruebas clarísimas" en contra de los imputados, Santiago del Valle y su mujer, Isabel García.



Los abogados de ambos han defendido este viernes su inocencia ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, que ha visto los recursos presentados al auto de procesamiento, aunque el defensor de Del Valle, Juan López Rueda, es pesimista sobre la exculpación de su defendido del delito de asesinato.



López Rueda ha incidido en que, en opinión, Santiago del Valle no puede ser procesado por un delito contra la libertad sexual "porque no hay siquiera indicios", mientras que sobre el de asesinato "dado que no hay indicios y se declara inocente, lo lógico es que estimaran el recurso".



Por su parte, el abogado de Isabel García, Leonardo Ponce, ha mostrado su confianza en que finalmente no se presenten cargos contra su defendida, "porque contra ella no hay nada, ya que le imputan un delito de encubrimiento, pero ella lo único que hace es colaborar con la Justicia".



Ha negado el letrado que su defendida intentase huir y ha dicho que su marcha de la barriada de El Torrejón, donde vive la familia de Mari Luz, se produjo por las amenazas que Del Valle y su mujer habían recibido desde que desapareció la niña.



El abogado de la familia demanda que siga el procesamiento



Por su parte, el abogado de la familia Cortés ha indicado que entiende "con reparos" que la defensa diga "que no hay indicios, pero hay pruebas clarísimas", y ha señalado que tras el trámite de la vista "debe seguir el procesamiento contra los dos".



Sobre la presunta huida de ambos de la barriada de El Torrejón, Fariñas ha apuntado que "ellos declararon libremente que hicieron las maletas para irse antes de tener constancia de la desaparición de la niña, aunque supongo que si se le pregunta a la defensa, esa parte no le gustará o la pasará por alto".



El letrado que defiende a los Cortés se ha mostrado confiado en que el juicio se celebre la próxima primavera, "que creo que es un plazo razonable", y ha dicho además que la familia espera que se celebre el juicio "se condene a los culpables y termine todo esto para que pueda empezar su duelo".



En el auto de procesamiento el juez considera acreditado que Santiago del Valle "intentó abusar" de la niña Mari Luz Cortés y que tras resistirse la dejó inconsciente, estado en el que la arrojó en las marismas de Huelva, donde según la autopsia murió por asfixia por inmersión.



Asimismo, declara procesados por este caso a Santiago del Valle, por el delito de asesinato y contra la libertad sexual; a su hermana Rosa del Valle, por asesinato, y a su mujer Isabel García por encubrimiento.



LaAudiencia ya desestimó el recurso de la hermana de Santiago, Rosa del Valle, que defendía la imposibilidad de juzgarla por asesinato por falta de pruebas, por lo que finalmente será juzgada por el asesinato de Mari Luz.