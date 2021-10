Los sindicatos aceptan contener el salario de los funcionarios sin que se pierda poder adquisitivo

Los sindicatos UGT y CC.OO. han trasladado esta tarde al Gobierno una propuesta unitaria para negociar en la Mesa General de la Función Pública en la que estarían dispuestos a una "contención solidaria salarial" de los funcionarios, siempre y cuando se mantenga el poder adquisitivo.



Así lo ha señalado el representante de los servicios públicos de UGT, Julio Lacuerda, quien ha asegurado que los sindicatos "esperan que el Gobierno haga una oferta", descartando que la Mesa General de las Administraciones Públicas se reúna antes del próximo jueves 10.



Lacuerda ha advertido de que UGT y CC.OO. no firmarán una congelación salarial de los funcionarios si ello supone una pérdida de poder adquisitivo y ha señalado que el acuerdo debe incluir una cláusula de revisión salarial.



Por su parte, el secretario de comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, ha admitido que los sindicatos "tienen disposición" de que el crecimiento de los salarios sea "más modesto", a cambio de que se recupere el poder adquisitivo en años sucesivos.



Por su parte, el dirigente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), MIguel Borra, ha explicadoen Radio Nacional que están "dispuestos a hablar de todo", aunque ha advertido de que no firmarán la congelación salarial si no hay alguna contrapartida: "El Gobeirno debe transmitir confianza, porque transmitiendo confianza a los empleados públicos también se ayuda a salir de la crisis".



Nunca por debajo del IPC



"Si hay una oferta del Gobierno, independientemente del dígito, que garantice en el plazo de vigencia del acuerdo el mantenimiento del poder adquisitivo, UGT lo firmará", ha dicho Lacuerda.



De esta forma, ha explicado, desde el punto de vista presupuestario y ante la crisis económica, el Gobierno puede pedir a los sindicatos una "especie de contención solidaria de los salarios", pero que un acuerdo más amplio debe garantizar el poder adquisitivo de los funcionarios públicos.



"A nuestro juicio, la congelación salarial es que los sueldos no crezcan más que el Índice de Precios al Consumo (IPC), y si es así, estaremos de acuerdo, pero si pueden estar por debajo del IPC, diremos que no", ha apostillado. En el mismo sentido se ha pronunciado Lezcano, al precisar que esta tarde se han reunido las federaciones de los Servicios Públicos UGT y CC.OO. para firmar un documento unitario que han trasladado al Ejecutivo esta tarde.



Mantener el empleo público



En ese documento se exige al Ejecutivo que "desatasque" el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y que no "ha tenido ningún desarrollo normativo".



Asimismo, los dos sindicatos plantean al Gobierno que la Mesa de la Función Pública negocie el mantenimiento del empleo en las Administraciones Públicas. Lezcano ha apuntado que el Ejecutivo debe garantizar la oferta de empleo público en sectores esenciales como la sanidad o la educación y que se transforme el empleo temporal en fijo.



Para Julio Lacuerda, actualmente hay "margen de negociación" y confía en llegar a un pacto, porque el Gobierno ha cumplido "hasta la fecha" con sus compromisos sociales y contractuales. No obstante, ha exigido que el Ejecutivo dé "garantías escritas" de cumplimiento del acuerdo "que no puede trascender de la legislatura".