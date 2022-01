L

Un Airbus A310 de las líneas aéreas yemeníes con un total depersonas a bordo, según la compañía Yemenia , y que cubría la ruta Yemen-Islas Comoras, se ha estrellado en el océano Indico poco antes de llegar a su destino.Las autoridades yemeníes han comunicado que una persona ha sido encontrada con vida tras el impacto. Según fuentes médicas se trata de. Corrigen así un comunicado previo en el que decían que se trataba de un niño de cinco años.La directora del departamento de Solidaridad del Gobierno comorense,, en declaraciones a Al Yazira, ha señalado que hasta el momento han sido recuperadossin vida.estaba formada por 11 miembros: seis yemeníes -el piloto, el copiloto, tres azafatas y un técnico-, dos marroquíes, un filipino, un etíope y un indonesio.Entre los pasajeros del vuelo IY-626, que salió del aeropuerto parisino de Roissy,eran, 26 franceses, un palestino y un canadiense.De París despegó un A330-200 pero hizo escala en Marsella. Allí el pasaje cambio de aparato y a bordo de un A310 se dirigió a la capital de Yemen, Saná.Tras el siniestro se ha activado un gabinete de crisis en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle y un equipo de apoyo psicológico en Marsella, lugar en el que embarcaron, al menos, 78 de los 142 pasajeros, entre ellos 40 franceses más hasta sumar los 66 que iban en el avión siniestrado.Las autoridades yemeníes también han localizado la cabina del avión y han explicado que el accidente "se ha producido" de Comoras, en la maniobra de aproximación, antes de aterrizar.El avión volaba desde Saná a Moroni, la capital de la isla principal del archipiélago de las Comoras, que se ubica entre Mozambique y Madagascar.para intentar encontrar supervivientes, todavía no ha comenzado la búsqueda de las cajas negras del aparato.El director del aeropuerto internacional de Moroni,, ha subrayado que había "" antes de la llegada del Airbus.El avión tenia previsto tomar tierra a medianoche (hora española). Antes de aterrizar "la torre de control perdió la comunicación con la tripulación". Mmadi Ali añade que "las condiciones meteorológicas eran adversas con" de hasta 60 kilómetros por hora.En el mismo sentido se ha manifestado el secretario de Estado francés de Transportes,, y ha añadido que Franciaen la investigación y que las autoridades aéreas francesas habían "detectado defectos" en 1997 en el avión siniestrado Bussereau ha detallado que se baraja "una, tras una nueva aproximación para aterrizar, después de haber fallado en la primera maniobra". El responsable francés ha hecho un llamamiento a la prudencia hasta que las informaciones "no se hayan verificado".Este es el, después del fatídico accidente del vuelo de Air France , que cubría el trayecto Río de Janeiro- Paris, y cuyas cajas negras, que no se han encontrado, podrían dejar de emitir señales este martes. En aquella ocasión el avión se precipitó en medio del océano Atlántico.El A310-300 es un birreactor de fuselaje ancho con unaen una configuración normal en dos clases. El primer A310-300 entró en servicio en 1985. Para finales de mayo de 2009, se encontraban en servicio 214 A310 operados por 41 compañías.En 1996 un Boeing 767 secuestrado de las aerolíneas de Etiopía también se estrelló en el mar frente a las islas Comoras, siniestro en el que murieron 125 personas de las 175 que iban a bordo.Airbus es un consorcio europeo, con sede en la localidad francesa de Toulouse, formado por la francesa Aerospatiale (37,9%); la alemana Deutsche Airbus (37,9%); la británica British Aerospace (20%) y(CASA) (4,2%).El 23 de junio de 2000 los cuatro socios del consorcio europeo anunciaron su transformación en sociedad privada denominada Airbus Integrated Company y participada por EADS (80%) y BAE Systems (20%).