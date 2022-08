El Gobierno salva el primer escollo para la aprobación de los presupuestos para 2010. El pleno del Congreso ha aprobado este jueves el techo de gasto con el que se elaborarán las cuentas del Estado el próximo año y los objetivos de estabilidad presupuestaria para el trienio 2010-2012.



Las cifras presentadas por el Gobierno sólo contaron con los votos a favor del PSOE, Coalición Canaria y UPN, y tuvieron en contra los del PP, el PNV, ERC y UPyD, que no fueron suficientes para rechazarlas por la abstención de CiU, IU-ICV, el BNG y Nafarroa Bai. En total, el texto con 172 votos a favor, 159 en contra y 15 abstenciones.



El techo de gasto, fijado en 182.439 millones de euros, y los objetivos de estabilidad presupuestaria deberán pasar ahora por el Senado, donde es probable que se rechacen porque el PSOE no cuenta con mayoría suficiente, lo que haría necesario un pleno extraordinario del Congreso en julio para levantar el veto por mayoría simple. Previsiblemente se celebraría entre los días 6 y 8 de julio.



El límite de gasto no financiero del Estado para el año 2010 se situará en 182.439 millones de euros, lo que representa una caída del 4,6% sobre la estimación del presupuesto liquidado correspondiente al año 2009, pero supone un incremento del 14% sobre el techo de gasto aprobado inicialmente para este año (160.158 millones de euros).



La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha afirmado durante el debate en el Congreso, que la austeridad del gasto será "clave" para el Gobierno en 2010.



Durante su intervención, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha señalado que el elevado déficit de las cuentas públicas se justifica en las políticas para afrontar la crisis y en las partidas para garantizar la protección social.



En este contexto, ha defendido la subida de los impuestos que gravan los hidrocarburos y el tabaco porque contribuirán a la sostenibilidad de las finanzas públicas.



El Congreso aprueba la subida de impuestos



El Pleno del Congreso aprobó también la convalidación del decreto ley que recoge la subida de dichos impuestos y que incluye los créditos extraordinarios y disposiciones de financiación por 19.751,11 millones de euros, de los que la mayor cuantía, 16.898,05 se destinarán a atender los gastos de las prestaciones por desempleo.



La vicepresidenta afirmó que el Gobierno será austero en el gasto en el próximo trienio y que, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, presentará en otoño un plan económico financiero para buscar el reequilibrio del Estado que se remitirá al Congreso.



El PP acusa a Salgado de llevar "a la mayor ruina" a Hacienda



Desde el PP, Cristóbal Montoro ha acusado a Salgado de llevar "a la mayor ruina a la Hacienda española en poco más de tres meses en el cargo" y de estrenar su puesto en el ministerio subiendo impuestos y estudiando cuáles van a ser los próximos en incrementarse.



Por parte de CiU, Josep Sanchez Llibre, ha señalado que el Gobierno hacer unos planteamientos "poco creíbles" porque no presenta propuestas para reactivar la economía española.



El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha criticado que se limite el déficit de las comunidades autónomas y que se permita que el del Estado sea mayor.



El diputado de ERC, Joan Ridao, ha votado en contra por la mala gestión del Gobierno, mientras que el diputado de ICV, Joan Herrera, ha justificado su abstención en el cumplimiento del compromiso adquirido con el Ejecutivo, a pesar de que el PSOE diera marcha atrás después de pactar una enmienda con cambios fiscales.



La diputada de CC Ana Oramas ha destacado su apoyo al techo porque confía en que el Ejecutivo tendrá en cuenta las necesidades de Canarias en la elaboración de las cuentas para 2010.



En cuanto al decreto ley que contiene la subida de impuestos y el crédito extraordinario, la Cámara baja ha dado también su visto bueno con los votos a favor del PSOE, ERC, CC, NafarroaBai y UPN, las abstenciones de CiU, IU-ICV y UPyD y los votos en contra del PP, PNV, BNG.



Salgado ha destacado que esta subida permite a un tiempo incentivar acciones de los agentes económicos beneficiosas para todos -en el caso de los hidrocarburos porque ayuda a reducir las emisiones-, así como "penalizar" comportamientos que pueden tener efectos "negativos" para el conjunto de la sociedad, en alusión al tabaco.