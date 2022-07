Los expertos afirman que la meterología "raras veces" es la causa única de un accidente aéreo

Las condiciones meteorológicas pueden haber contribuido a la catástrofe del vuelo de Air France que viajaba de Río de Janeiro a París con 228 personas , pero "raras veces es la única causa de estos accidentes", según la Organización Meteorológica Mundial (OMM)."El tiempo es unal accidente, pero es muy, muy raro que sea la única causa" de este tipo de desastres, según el jefe de la división meteo-aeronáutica, Herbert Puempel."En general, vemos unaha añadido Puempel, que ha recordado que en la zona donde desapareció el avión se informó de tormentas.Incluso si "dos tercios de los accidentes aéreos implican un factor meteorológico (...) el factor humano también es importante", ha destacado, a la vez que señala que "el piloto que atraviesa una zona con complicaciones está más estresado, y esto es lo que hace su trabajo más difícil".El Airbus A330 de Air France cruzó, al parecer, la, famosa por sus turbulencias y tormentas especialmente virulentas. Según el experto de la OMM, la nubes en esa zona son comparables a cumulonimbos, que tienen una estructura muy complicada, con corrientes de aire verticales a velocidades de 100 metros por segundo y que generan brutales turbulencias."A esto se añade la posibilidad de formación de hielo y relámpagos... Normalmente, los pilotos tratan de evitar entrar en esa zona tormenta, pero a veces es muy amplia y supone un verdadero reto para encontrar el camino correcto", ha reconocido.Por otra parte, el responsable de la división meteo-aeronáutica de la OMM ha explicado que dos aviones de la compañía alemana Lufthansa pudieron pasar por la misma zona en la que desapareció el A330 media hora antes, lo que podría proporcionar pistas para la investigación.Según la Organización Meteorológica Mundial, hay información preliminar de que, pero no estaban equipados con transmisor automático de información sobre turbulencias."Dos aviones de Lufthansa, pero no sabemos la localización exacta del accidente, es muy difícil precisar cómo de cerca estaban," ha afirmado Puempel.Estas dos aeronaves se cree que volaban desde Sudamérica a Europa el domingo por la noche, en la misma dirección que el vuelo de Air France desde París a Río, unos 30 minutos antes. Estaban equipadas con un sistema de transmisión de datos meteorológicos que tienen unos 5.000 aviones en el mundo, aunque no lo llevaba el de Air France."Es difícil juzgar el valor de estos datos cuando no sabemos cómo de cerca estaban", ha apuntado Puempel, que ha aclarado que, no obstante, estos datos serán utilizados por los investigadores.Según el experto de la OMM, los fenómenos meteorológicos asociados a tormentas están muy localizados y son de corta duración, aunque puede darse el caso de que un avión informe de turbulencias en una zona y otro que pase por allí, incluso sólo un poco más tarde, no las experimente.