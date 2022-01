La(OMS)en su Asamblea Mundial de la Salud, inaugurada este lunes en Ginebra,. Este nivel, que es el más alto , significaría que el mundo vive una pandemia por el nuevo virus AH1N1. No está previsto que la decisión se adopte en esta primera jornada.La Asamblea Mundial de la Salud, a la que, o sus representantes,estará marcada por la nueva gripe, que haLos, entre otros,en esta reunión en la que "se debatirá sobre si se debe o no elevar el nivel de alerta pandémica a la fase 6 (que significa que el mundo vive una pandemia)", ha explicado a Efe la portavoz de la OMS Fadela Chaib."Van a hablarlo, esa es una de las opciones, pero no van a adoptar ninguna decisión hoy", ha añadido.La OMS subió el nivel de alerta a la fase 4 y poco después a la 5 casi al principio de revelarse la crisis, a finales de abril, pero insiste en que laes que se compruebe que hay "unaAl parecer, algunos de los casos registrados en Japón o en Europa, entre gente que no ha viajado a los países afectados, harían sospechar que eso ya ha ocurrido.La ministra de Sanidad española,en Ginebra para entrevistarse con la, Vernonika Skvortsova, para solicitar a Moscú que retire la recomendación que ha hecho a sus ciudadanos de no viajar a España Jiménez ha afirmado que la responsable rusa "se ha quedado satisfecha con la explicación de que no existe ningún riesgo, de que no hay ningún motivo que justifique mantener la recomendación", ha asegurado la ministra de Sanidad española.La ministra ha explicado, asimismo, que su colega de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, realizará gestiones diplomáticas para intentar convencer a Moscú de que anule dicha recomendación.La OMS comparte el rechazo a la media rusa de sugerir a sus ciudadanos que eviten los viajes a España. Jiménez asegura que "no hay ninguna evidencia científica que justifique esta medida a nivel técnico evitar los viajes no es eficaz, y así nos lo ha confirmado Chan [directora general de la OMS], quien ha rechazado drásticamente la posición rusa".Precisamente Chan pronunciará un discurso a primeras horas de la tarde, mientras que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, participará el martes unas horas en la cita de Ginebra.La Asamblea Mundial, que en un principio debía prolongarse hasta el día 27, podría durar sólo hasta el 22, aunque será decidido oficialmente por un comité.Los ministros de Salud también tendrán que debatir a lo largo de la Asamblea sobre el intercambio de muestras de virus de gripe y los beneficios que se deriven de ello.Desde hace dos años, los, sobre todo si éstas han sido elaboradas en base a las muestras de los virus que ellos mismos entregaron a la OMS.Encabezados por Indonesia, Tailandia, India, Nigeria y Brasil, los países en desarrollo luchan para que ese intercambio se traduzca en acceso a tratamientos y vacunas, así como a la tecnología para fabricarlas., donde se concentra el 90% de la capacidad para fabricar vacunas contra la gripe,si lasgenerados por la venta de dichas vacunas.La reunión intergubernamental celebrada este fin de semana acabó una vez más sin acuerdo, pero dada la urgencia generada por la posibilidad de una inminente pandemia de gripe A, los delegados decidieron traspasar las discusiones a los ministros.