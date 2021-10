Ocho españoles se encuentran entre las más de 300 personas retenidas por la cuarentena impuesta en el hotel Metro Park de Hong Kong, después de que se detectara que uno de los huéspedes estaba contagiado del virus de la Gripe A.Uno de aislados aprovechó para, un sentimiento que dice compartir con otros de los españoles también retenidos en el hotel y con los que está en contacto.Además de tres vascos, dos catalanes (entre ellos una barcelonesa) y un valenciano, dos hombres más se pusieron en las últimas horas en contacto con el número de urgencias del consulado español en Hong Kong.El cónsul español Juan Luis Flores Arroyuelo, dijo a Efe sobre estas dos últimas personas que no conocía la provincia de origen, si bien uno tiene nombre indio y pasaporte español.Uno de los españoles aislados, el empresario catalán Javier Boada, lamentó que se hablara en la prensa de episodios de histeria, cuando "" y señaló que "es mentira que haya gente histérica"."La gente está bien, también es verdad que es el segundo día y que la cuarentena se alargará hasta el viernes", expresó el empresario, quien no descartó que puedan darse situaciones de tensión, si bien, "la organización aquí es impresionante"."Suerte que me haya tocado esto en Hong Kong y no en otro lugar", indicó Boada, que se mostró comprensivo con la medida "radical" de las autoridades de poner en cuarentena a todos los inquilinos y personal del Metro Park. "Entiendo que por su experiencia con el SARS (síndrome respiratorio agudo y severo), como (las autoridades) se lo tomaron más ligeramente", con la gripe A prefieran "pasarse" antes que quedarse cortas, opinó.Según el empresario catalán, Boada, el gobierno local les mantiene "relativamente informados" sobre la cuarentena y el fin de la misma.En cuestiones prácticas, cualquier cosa que necesiten los confinados, ya sea ropa, u otros enseres, la reciben sin problemas, aunque desconocen quién correrá con los gastos.Tampoco saben la hora a la que finalmente podrán dejar el hotel el viernes 8, pero todos han recibido un papel que presentarán en las aerolíneas para poder volver a sus países de origen u otros destinos que hubieran planificado "sin coste" adicional.Desde que desubrieron el positivo de un mexicano recién llegado de su país, las autoridades chinas han impuesto severas restricciones paradel virus.Hong Kong ha protagonizado en los últimos años dos crisis sanitarias, una derivada de la gripe aviar (1997 y 2003) y otra por el SARS (2003).En declaraciones a Radio Nacional, el cónsul de España en Hong Kong, Juan Luis Flores Arroyuelo, ha dicho que todos "están bien" y han dado negativo en la prueba del virus.Las aproximadamente 300 personas en cuarentena en el hotel están tomando medicación por precaución y permanecerán bajo vigilancia al menos hasta el 8 de mayo.Allí también están confinados seis mexicanos, y otros 39 en Shanghai, después de que las autoridades chinas siguieran el rastro de todos los viajeros delque llegó el día 30 desde México. Ahora los vuelos están suspendidos."Su frustración es muy grande porque no tienen síntomas y entre ellos hay una familia con niños que pasaba en tránsito para viajar a otro país de vacaciones", afirmó una fuente de la embajada mexicana.El celo del Gobierno chino ha levantado ampollas en México. Su ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, ha pedido que no se apliquen a los ciudadanos mexicanos medidas "".