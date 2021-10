Correa amenaza romper los contratos con Repsol a las puertas de las elecciones

Rafel Correa eleva el tono en la recta final de la campaña. El presidente de Ecuador, que el domingo opta a la reelección, ha advertido de que romperá los contratos con Repsol si no acata sus condiciones.



El líder socialista, gran favorito en los sondeos, cuenta con un gran respaldo popular precisamente por haberse enfrentado a las petroleras extranjeras tras su acceso al poder en el 2006.



Aunque descarta la nacionalización de las compañías al estilo de su aliado venezolano Hugo Chávez, quiere avanzar en la redistribución de la riqueza que generan los yacimientos nacionales para las clases más desfavorecidas del país, que en gran número emigran a España o Estados Unidos.



"En esto no vamos a andarnos con medias tintas", ha dicho Correa en una entrevista con la agencia Reuters. "Mantendremos la misma posición, absoluta firmeza para defender los intereses del país", miembro del cartel de la OPEP.



El economista formado en Europa y Norteamérica, flanqueado por sus asesores en la materia, ha insistido en que pedirá a Repsol que firme nuevos contratos para evitar la ruptura.



"Lo peor de la crisis ha pasado, a menos que los precios del crudo vuelvan a niveles peligrosos", ha dicho desmarcándose de los riesgos de esa decisión. En sus recién publicadas previsiones, el Fondo Monetario Internacional cree que el PIB del país caerá un 2% este año.



Penúltimo día de campaña



Correa roza el 50% de intención de voto (necesita al menos el 40 para ser proclamado en primera vuelta), pero se presentan otros siete candidatos, encabezados por el ex presidente Lucio Gutiérrez y el magnate bananero Álvaro Noboa.



En su mensaje final, Gutiérrez ha dicho que si gana procurará "estabilizar la economía para que los precios no sigan subiendo", así como para fortalecer la dolarización y la confianza para que "regrese la inversión extranjera" al país.



Por su parte, Noboa también ha ofrecido mejorar las compensaciones a los pobres y un programa de vivienda para que todos los ecuatorianos puedan tener casas.