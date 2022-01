El Instituto de Crédito Oficial ( ICO ) recuperará el dinero que aporte en la nueva línea de avales para las facturas municipales por medio del dinero procedente de impuestos que el Estado reparte a los consistorios. Un sistema que utilizará en el caso de que los ayuntamientos finalmente no paguen.Lo ha confirmado Zapatero, en el Congreso, donde ha explicado que esta nueva línea de crédito,que el Consejo de Ministros aprobará el viernes, no supone que la Administración central asuma las deudas de aquellos ayuntamientos que paguen tarde y mal.Los avales que proporcionará el ICO, dijo, no necesitarán ser ejecutados si la factura correspondiente ha sido emitida por un ayuntamiento que paga "dentro de un plazo razonable".Si no es así, el aval será ejecutado y el ICO se verá resarcido mediante una retención a su favor en la participación de las entidades locales de los Tributos del Estado.El presidente explicó que el Gobierno pondrá en marcha esta línea para garantizar el oportuno cobro de las facturas endosadas por las empresas y autónomos correspondientes a obras y servicios prestados a entidades locales.La provisión de los avales facilitará el descuento de estas facturas por parte de las entidades financieras, pues el ICO respalda el pronto pago del 100% de esas facturas, conDe esta forma, al eliminar el riesgo de una excesiva demora en el cobro de las facturas de los ayuntamientos, "miles de autónomos y empresas verán mejorada sustancialmente una importante fuente de liquidez: el descuento de derechos de cobro", añadió. El jefe del Ejecutivo señaló, asimismo, que el acceso a esta línea de avales conllevará la obligación dey que lo haga a un coste asumible para las empresas, señaló Zapatero, quien apuntó que se incentiva a las entidades financieras a que participen activamente por medio de la eliminación del riesgo de tardanza en el cobro, y también se apremia a los ayuntamientos, para que no dilaten demasiado esos pagos.