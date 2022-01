El presidente de EEUU, Barack Obama echa de menos dar un paseo con tranquilidad, tomarse un café o mirar una puesta de sol a solas. Desde su llegada a la Casa BlancaEn un encuentro con unos 3.500 jóvenes franceses, alemanes y estadounidenses en Estrasburgo (Francia), donde ha llegado para participar en la cumbre de la OTAN , Obama ha expresado su "frustración" por no poder hacer cosas normales como dar un paseo con tranquilidad.", ha indicado, tras recordar cómo hace unos años podía viajar por Europa sin que nadie le molestara y hacer todo tipo de cosas que su presidencia ahora no le permiteAhora, en cambio, durante su gira por el continente ". El Servicio Secreto te acompaña a todas partes", ha explicado, antes de admitir que su cargo también tiene sus ventajas.Durante la larga campaña electoral estadounidense, ha recordado, se pasó meses enteros viviendo en hoteles y separado de su esposa, Michelle, y sus dos hijas, Malia, de diez años, y Sasha, de siete.Ahora que reside en la Casa Blanca y "trabajo en esa oficina, saben, que se llama el Despacho Oval", le lleva "apenas unos segundos subir (al piso de arriba) y puedo cenar todas las noches con mi familia".Pero después de desahogarse, ha manifestado su pasión por su trabajo. "", ha asegurado, al instar a su audiencia -cerca de 3.500 jóvenes reunidos en un pabellón deportivo- a prestar servicios de voluntariado y dedicación a los demás., acabas pensando sólo en ti mismo", ha advertido, al indicar al público que "hay muchas oportunidades de marcar una diferencia. Sería trágico si todo vuestro potencial, todo lo que prometéis, se echara a perder", ha instado Obama, ante los aplausos de una audiencia completamente entregada.Uno de los incidentes que más han llamado la atención ha estado protagonizado por una joven húngara, quién ha dicho al presidente que su nombre,, lo que ha causado la risa del presidente estadounidense.Por otra parte, el presidente también ha prometido unaObama también fue interrogado sobre eltras su victoria electoral, y que se hace desear en la Casa Blanca.El presidente, que había prometido que sus hijas tendrían la mascota antes de que él regresara de Europa, y ha tenido que desdecirse, no quiso indicar cuándo finalmente habrá perro, o de qué raza, en su residencia. "Debería ser un zoo", ha bromeado.