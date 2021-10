El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), que "no se pueden seleccionar a seres humanos incipientes para vivir y a otros para morir".



Se ha referido así, por un lado, a la selección genética "aunque sea para fines felices" y, por otro, a la reforma propuesta por el Gobierno de la Ley del Aborto para convertirla en una ley de plazos.



Ha explicado que la campaña de la CEE contra el aborto en la que se compara la protección animal con la protección de los no nacidos no pretende atacar al Gobierno, sino concienciar a la sociedad "para hacer pensar y reflexionar sobre la necesidad de proteger la vida"



"La sensibilidad sobre la protección animal nos parece muy buena pero es paradójico que no se proteja al ser humano y nosostros queremos dar voz a los que aún no tienen voz", ha añadido el portavoz de la CEE.



"No se puede hacer el mal para que venga el bien"



Preguntado por la opinión de la Iglesia sobre la selección genética cuando el fin es salvar una vida como es el caso del niño de Sevilla que ha nacido para salvar a su hermano, Martínez Camino ha señalado que es difícil trasladar a la sociedad el fondo de este asunto "sobre todo cuando los finales son felices".



A su juicio, "no se puede hacer el mal para que venga el bien". "No es humano aunque el fin sea bueno", añade.



"Hay que procurar que ningún ser humano sea violado en su derecho a vivir", ha recalcado el portavoz, quién ha pedido que la reforma propuesta de la Ley del Aborto no salga adelante.



El sida en África



En opinión de Martínez Camino, el problema del sida en África no se resuelve con el uso del preservativo, sino con moral. Cree que "los medios técnicos que facilitan la promiscuidad no son la solución".



Ésta pasa por fomentar las relaciones sexuales sanas moral y físicamente. "Ahí está el comienzo de la resolución del mal", ha aseverado.