El PP no descarta recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley del aborto si recoge que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres Así lo ha anunciado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que"Si el Gobierno sigue adelante con su idea de permitir que, no descartamos acudir al Tribunal Constitucional porque nos parece aberrante", ha aseverado la secretaria general del PP."Absolutamente inconcebible" le parece a Cospedal que se llegue a aprobar esta iniciativa y "aberrante" que se haya ligado con la celebración de la Día de la Mujer Trabajadora y con las políticas de igualdad.Cospedal ha recordado que su partido no ve necesario modificar la ley del aborto porque entiende que no existe demanda social para ello, y ha afirmado que la posibilidad de que con 16 años se pueda abortar sin consentimiento de los padresSu partido, ha añadido, está contra de una ley de plazos y en contra de que se modifique la normativa cuando no hay demanda social y ningún partido lo llevaba en su programa electoral