Mato dice que no sabe "nada" del Jaguar y Pajín pide a Rajoy que no la "encubra" como a Camps

La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, ha asegurado que no le consta "nada" del coche de lujo que el presunto cabecilla de la trama del caso Gürtel habría regalado en 1999 a su entonces marido y recientemente dimitido alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. No obstante, Mato ha recalcado que será él quien se explique.



Según publica este jueves el diario El Mundo, el principal implicado en el 'caso Gürtel', Francisco Correa, regaló un Jaguar a Jesús Sepúlveda cuando éste era senador del PP por Murcia y secretario del área electoral de la dirección nacional del PP. En aquel momento estaba casado con Ana Mato, que ya entonces formaba parte de la cúpula dirigente del partido.



En los pasillos del Congreso, Ana Mato ha sido preguntada por estas informaciones: "No me consta nada pero en todo caso Jesús Sepúlveda dará las explicaciones pertinentes sobre esa cuestión. No tengo nada más que añadir".



El PSOE pide al "jefe" Rajoy que depure responsabilidades



La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, considera que "un regalo así no pasa desapercibido en una casa". Pajín considera "urgente" que Ana Mato aclare "si conocía ese regalo del señor Correa y cuáles fueron las razones" para que su entonces marido recibiera ese "regalazo".



La socialista exige igualmente a la vicesecretaria popular que aclare "si usó ese vehículo" y si hizo pública su existencia en la declaración de bienes que tienen que hacer los diputados.



Pero además de explicaciones a Mato, Pajín pide que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, dé la cara. La responsable socialista cree que es necesario que éste responsa si va a "respaldar o encubrir" a Ana Mato "como ha hecho con Camps", en alusión al acto en el que la cúpula del PP arropó esta semana al presidente valenciano.



"Hay unos imputados por robar, otros denunciados por espiar y otros acusados por robar y espiar y todos tienen el mismo jefe". Por eso, la secretaria de Organización del PSOE pide a Rajoy que diga "si los encubre como a Camps o depura responsabilidades".



Rajoy asegura que fue el quien prescindió de Correa



Antes de la comparecencia de Pajín, Mariano Rajoy ha señalado en una entrevista En Días Como Hoy de RNE, que cuando supo que Francisco Correa estaba utilizando el nombre del partido decidió prescindir de sus servicios. No obstante, ha afirmado que "no tiene claro que conozca al señor Correa".



Francisco Camps, por su parte, ha comparecido en la primera sesión de control al gobierno en las Cortes Valencianas desde que Garzón le implicó en el caso Gürtel. El presidente de la Generalitat asegura que está preparado para "el ratito largo" que todavía queda para que se aclare que no tiene nada que ver con la presunta trama de corrupción.



González Pons critica la implicación de Mato



El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha criticado que se implique a Ana Mato en el caso Gürtel por el hecho de haber estado casada con el ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda.



Según ha asegurado Pons en declaraciones a Cuatro "se esté metiendo en el ventilador" del caso Gürtel a Mato porque "en el fondo no era más que la mujer" de Sepúlveda y en la actualidad "ni siquiera están casados".



González Pons ha asegurado que Mato le ha transmitido que "no le consta" el que Francisco Correa hubiera regalado un Jaguar a su ex marido y que, además, esta información "no la afecta a ella".



El vicesecretario de Comunicación del PP ha insistido en que "sea o no cierta" dicha información, es ago "que se atribuye a Jesús Sepúlveda y debe corresponder a Jesús Sepúlveda" dar explicaciones.