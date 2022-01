El PP no pedirá puestos a Patxi López

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha señalado en una entrevista "En Días Como Hoy" de Radio Nacional de España, que cuando supo que Francisco Correa, principal implicado del caso Gürtel, estaba utilizando el nombre del partido, decidió prescindir de sus servicios. Fue el ex tesorero del PP, Alvaro Lapuerta, el que le puso sobre aviso al líder popular sobre las operaciones comerciales de Correa.



Preguntado por este caso de presunta corrupción, en el que están implicados cargos de su partido, el líder del PP nacional ha señalado que "lo que tiene muy claro es que el partido no ha recibido en financiación irregular".



"No tengo claro que conozca personalemente al señor Correa", ha manifestado Rajoy, quien ha señalado que en este asunto "estamos a lo digan los tribunales". Ha añadido: "Lo habré saludado en algún acto pero no soy consciente de conocerlo y nunca me he reunido con él".



Además, ha dicho que desconocía si Francisco Correa, el principal implicado en el caso Gürtel, le había regalado un coche al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, cuando éste era senador del PP por Murcia, tal y como publica este jueves el diario El Mundo. "No conocía esta información pero tampoco tengo claro que se lo haya regalado", ha señalado.



También ha mostrado su "plena confianza" al presidente de Valencia, Francisco Camps, al que Garzón ha relacionado con la presunta corrupción. "Él me ha dicho que las acusaciones son falsas y yo le creo", ha dicho el líder nacional del PP.



Ha negado un posible trato de favor hacia Camps y Ricardo Costa por parte del partido tras su vinculación al caso de corrupción con respecto a los ex alcaldes de localidades madrileñas, también implicados, que han dejado sus puestos. Rajoy ha señalado que "ha sido una decisión personal de estas personas" y, como tal, las respeta.



"Garzón ha sido mi adversario político"



Por otra parte, ha insistido en sus críticas al juez Garzón porque "en Justicia, no sólo hay que ser imparcial, sino que hay que parecerlo". Rajoy ha recordado que este juez fue su "adversario político" y ha criticado algunas de las actuaciones relacionadas con este caso de corrupción por parte del juez porque son "sonrojantes en democracia".



"Es como si el actual portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, también juez, me tuviera que juzgar a mi en una causa; no tendría mucho sentido", ha aseverado.



Ha criticado que Garzón tenga que enviar un sumario a los tribunales superiores de Justicia de Madrid y Valencia y que "esté en Guatemala dando conferencias".



Sobre la comisión de investigación de la Comunidad de Madrid que este miércoles quedó cerrada, ha dicho que le sorprende que se critique tanto esta comisión cuando el PSOE no acepta la convocatoria de ninguna comisión para investigar otros asuntos.



"Veremos cuales son las conclusiones", ha dicho Rajoy, para quien las desavenencias entre el consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, y su antecesor en el cargo, Alfredo Prada, "son temas menores".



Considera, además, "mezquino" que el PSOE no acudiera al acto en homenaje de las víctimas del 11-M como forma de denuncia por el cierre de esta comisión. "Es muy triste, falta grandeza en la política", ha aseverado.



El PP no pedirá puestos a Patxi López



El PP no va a pedir puestos en el País Vasco para dar su apoyo al candidato socialista Patxi López, sino que va a "hablar de política". Este jueves el PSE se reúne con el PP vasco para intentar recabar apoyos para aupar a López a la lehendakaritza.



"Es el momento de la grandeza y la responsabilidad en el País Vasco", ha afirmado Rajoy, quien ha asegurado que "no pasa nada" porque el PNV deje de gobernar en el País Vasco. Si el PSE defiende la Constitución, el Estatuto de Guernika, la lucha contra ETA y contra la crisis económica, el PP apoyará a su candidato, ha dejado claro.



Cree que "hay que ser muy serios y no plantear esta cuestión como un "cambio de cromos". A su juicio, el PP se presentó a las elecciones vascas para propiciar el cambio y lo ha conseguido.



"La alternancia es algo consustancial a la democracia", ha aseverado Rajoy, quien ha dicho que es evidente que el PSOE puede tener problemas con el PNV y con el BNG, "porque son los que apoyan sus presupuestos" pero eso, ha añadido, "no me preocupa".



Ha dicho además que no ha hablado con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de este tema y que un acuerdo entre el PSE y el PP no tiene por qué tener traslado al ámbito nacional. "No puede haber acuerdo porque no me puedo hacer cómplice de la política económica del Gobierno", ha añadido.



Reconoce que el triunfo de Alberto Núñez Feijóo en Galicia le da más confianza para seguir, aunque señala que "no fue a la campaña en el País Vasco y en Galicia para reforzar nada".



Reconoce que la política es "muy dura" y ante los malos momentos vividos por el PP dice que está "muy tranquilo" porque sabe donde va.



Insiste en la necesidad de relevar a Solbes



Tal y como pidió este miércoles en la sesión de control al Gobierno, Rajoy ha pedido a Zapatero que releve a todo su equipo económico y a sus ministros porque "este Gobierno es un boxeador noqueado que deambula de un lado a otro". Pide reformas económicas reales para salir de la crisis económica.



En relación al vicepresidente económico del Gobierno ha dicho que "necesitamos a alguien con más ilusión, que no quiera irse". "Este hombre baja la moral".



A pesar de que cree que el Gobierno debe insistir a las entidades bancarias para que no retengan el crédito, no considera necesaria una intervención en los bancos.



Sobre todos los asuntos que ha hablado este jueves el líder de la oposición en RNE y otros muchos más podrán preguntar cien ciudadanos a Rajoy el próximo 30 de marzo en una nueva edición de "Tengo una pregunta para usted" de TVE.