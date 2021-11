El movimiento islamista Hamás ha condenado la decisión de Israel de rechazar una tregua entre ambos que contemple la apertura de pasos en Gaza, hasta que el soldado israelí Guilad Shalit, capturado en 2006, sea puesto en libertad."La decisión israelí", ha afirmado Ismail Radwán, portavoz del movimiento islamista, al referirse a los esfuerzos del gobierno de El Cairo, que hasta hace sólo unos días estaban a punto de dar sus frutos Israel ha decidido retirarse de las negociaciones y dejar en suspenso el acuerdo, al exigir que la cuestión de la tregua se negocie con la del canje de prisioneros para liberar a Shalit. "", ha dicho el Ministro del Interior de Israel, Meir Shitrit.Por Shalit, cautivo en Gaza desde hace tres años, Hamás exige la liberación de unos 1.400 palestinos de distintas corrientes políticas en prisiones israelíes. Según Radwan, la decisión que tomó el gobierno del primer ministro, Ehud Olmert, "no doblegará" a Hamás. "Seguiremos apegados a nuestro derecho a la defensa propia;en las condiciones que nos fija Israel", ha asegurado el portavoz islamista.La decisión de Israel ha sorprendido también en círculos de gobierno egipcios, donde se daba por hecho que la tregua era cuestión de días, y que de esa forma se pondría fin a la guerra de veintidós días en Gaza entre diciembre y enero pasado.En un principio la liberación de Shalit debía negociarse después del acuerdo de tregua, y la única relación entre ambos era desde un principio la de que los pasos fronterizos se abrirían totalmente una vez que se resolviera la cuestión del militar israelí.Además, un responsable egipcio de alto rango ha anunciado que una conferencia para el diálogo interpalestino programada para el próximo 22 de febrero en Egipto ha sido aplazada "por un tiempo breve", según la agencia oficial de noticias MENA La fuente, que no fue identificada, explicó que el aplazamiento es. Egipto había invitado a todas las facciones palestinas para participar en El Cairo el día 22 en una reunión a nivel de secretarios generales para alcanzar una reconciliación nacional palestina.El diálogo interpalestino para superar las diferencias entre la organización islamista Hamás y el grupo nacionalista Al Fatah fue lanzado en marzo del año pasado, pero desde entonces la única reunión directa entre representantes de los dos grupos no se produjo hasta el pasado 26 de enero en El Cairo.