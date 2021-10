El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Plan Integral de Automoción que, con una dotación de 4.170 millones de euros, tiene como principal fin minimizar los efectos de la crisis económica.



Lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quién ha señalado que se trata de una iniciativa "ambiciosa", que es la constatación de la apuesta del Ejecutivo por una industria potente en España como la del automóvil, que supone el 6% del PIB español.



Dicho plan, incluido en el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, se articula en cinco grandes bloques: medidas industriales y de impulso a la demanda, laborales, de impulso a la logística, de fomento a la I+D+i y de carácter financiero.



Entre las medidas industriales se incluye el Plan de Competitividad, dotado este año con 800 millones para ayudar a las empresas a reorientarse hacia productos de mayor valor añadido, más sostenibles y seguros.



Se complementa con el impulso al vehículo híbrido eléctrico con el fin de alcanzar un millón de esos coches en 2014 mediante actuaciones como el Proyecto MOVELE de fomento a la oferta.



De la Vega, a la que ha acompañado el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha señalado que uno de los principales objetivos del Gobierno es "inyectar competitividad al sector", que según han explicado, es uno de los más afectados por la mala coyuntura económica.



Otro de los objetivos es fomentar la I+D+i en el sector automovilístico y mantener así el empleo el sector. "Queremos un sector productivo", ha puesto de manifiesto la número dos del Ejecutivo, quién se ha mostrado convencida de que el sector "superará las dificultades presentes" y se situará en "buenas condiciones para competir".



Las medidas laborales previstas no se han evaluado en términos económicos, pero se centran en aplazamientos de pagos a la Seguridad Social, flexibilizando, de forma excepcional, los abonos de deudas y cuotas al sistema.



No se apoyará a las empresas automovilísticas que destruyan empleo



El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha asegurado que el Gobierno no apoyará financieramente a las empresas "que destruyan empleo de forma permanente en el sector del automóvil fuera del diálogo social".



Sebastián ha explicado que sólo se apoyarán los proyectos que supongan futuro y mejora de la capacidad productiva de las plantas, por lo que consideró que "no tendría mucho sentido presentar un plan que empiece por una destrucción de empleo".



Precisamente este viernes se acaba el plazo para solicitar las ayudas previstas en el Plan de Competitividad del Sector de la Automoción, dotado con 800 millones de euros, que no incluye como condicionante expreso el mantenimiento de empleo, si bien Sebastián ha aclarado que es algo que "se sobreentiende".



El Gobierno destina 1.500 millones a los afectados por crisis



La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que la reducción de los gastos no financieros del Estado en 1.500 millones de euros se destinarán "a la protección de los que más sufren los efectos de la crisis, muy especialmente los desempleados".



Ha destacado que está reducción, anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado martes, y aprobada este viernes, supondrá un recorte de más del 2,5% de los gastos corrientes previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2009.



Asimismo, ha indicado que todos los ministerios y todas las partidas de gasto se verán afectados por este recorte, "a excepción de las políticas sociales, el fondo extraordinario para estimular el empleo, y tampoco el salario de los funcionarios públicos, aunque sí el de los altos cargos".



Los ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Ciencia e Innovación serán, después del de Fomento, los departamentos más afectados por el recorte.



5 millones de euros para atender a las víctimas de violencia machista



El Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de un fondo dotado de cinco millones de euros para la asistencia social de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, que incluye atención legal y psicológica, así como la oferta de un espacio donde vivir para aquéllas que decidan abandonar su casa.

De la Vega ha afirmado que esta partida es el "respaldo con hechos que la sociedad está dando a las mujeres maltratadas". Asimismo, ha manifestado que este fondo es "necesario" porque, según ha indicado, "cada vez son más mujeres las que denuncian".

En este sentido, ha señalado que la denuncia "no es el final del camino", sino "el comienzo de una nueva vida libre de violencia".



El Gobierno aprueba el III Plan Director de Cooperación



El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el III Plan Director de Cooperación española, el documento que guiará esta política hasta 2012, cuando deberá alcanzarse la meta que se fijó el Ejecutivo de destinar el 0,7%del PIB, y que tendrá como prioridades la lucha contra el hambre y la erradicación de la pobreza "de forma sostenible".



El plan 2009-2012 propone reducir de 56 a 50 el número de países con los que se cooperará, con el fin de concentrar la ayuda para ganar en eficacia, como aconseja el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el órgano ante el que rinden cuentas los países donantes.



De la Vega ha subrayado la "importancia" de este nuevo plan que se basa en el "consenso político y social" y sitúa a España "en la vanguardia" de la cooperación internacional.