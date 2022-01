La quinta provincia que decide el color de la Xunta

Hace cuatro años hubo que esperar ocho días para saber el color político final que tendría la Xunta. Es el tiempo que se tardó en contar el voto de los emigrantes gallegos. Hasta el último momento, el Partido Popular confió en arrebatar al PSOE en Pontevedra el escaño número 38 que habría revalidado su mayoría absoluta, pero no pudo ser. Fraga, que se presentaba por quinta vez, se quedó a 7.000 votos de confirmar su liderazgo y el PSdeG y el BNG llegaron a un pacto de Gobierno.Elsiempre ha sido decisivo en las elecciones autonómicas, ya que da la. Pero en la misma o mayor medida que determinante, es polémico. Se ha llegado a decir que, al otro lado del Atlántico, votan hasta los muertos y el cruce de acusaciones sobre la compra de votos se repite en cada cita electoral.En los comicios gallegos del próximo 1 de marzo, están, la mayoría (121.219) de Argentina, según los datos del Censo Español de Residentes Ausentes (CERA) hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística Suponen en 12,67% de los 2.647.036 gallegos con derecho a voto. Son(302.186)(281.026). No en vano, se les denomina la, aunque su participación suele ser muy baja. En 2005 apenas votaron 103.000 y cuatro años antes la participación no llegó ni a los 70.000.Pero aún así son decisivos y por eso los políticos no ahorran en viajes, sobre todo al otro lado del charco. El 'popular' Alberto Núñez Feijóo y el socialista Emilio Pérez Touriño ya han viajado antes de la campaña a Argentina.El pasado verano, el Gobierno anunció la puesta en marcha de una reforma de la ley electoral para permitir el "voto en urna electrónica o el voto electrónico por internet" en otros países, pero de momento sólo se ha puesto en marcha una subcomisión en el Congreso para su estudio.Los que quieran votar en otros países el 1 de marzo tendrán que seguir usando el tradicional voto por correo, aunque este año hay novedades. La Junta Electoral Central aprobó el pasado 20 de enero una instrucción para garantizar la identidad de este tipo de sufragio de los electores residentes ausentes.Gallegos y vascos, que también tienen que elegir a su parlamento,en el sobre que envíen a la Junta Electoral Provincial con su voto la, tendrán que influir laexpedida por el Consulado de España en el país de residencia.La medida fue bien acogida por el Partido Popular y el BNG, pero desde el PSdeG se quejaron de que muchos de los emigrantes no tienen ni DNI ni pasaporte español y que esta medida no podía ser aplicada a estos comicios autonómicos porque se ha decidido cuando las citas electorales ya estaban convocadas.Los tres partidos con representación en el Parlamento gallego, PP, PSdeG y BNG, incluyen en sus programas electorales un apartado específico con medidas para los emigrantes gallegos, entre las que se encuentra garantizar el voto físico en urna.Entre las promesas para la 'quinta provincia gallega' están también, entre otras, la promesa una tarjeta sanitaria, de becas para estudiar en Galicia, de facilidades para regresar, etc.Todo es poco para asegurarse la llave que les abra la puerta de la Xunta.