Una furgoneta bomba ha explotado en el Campo de las Naciones de Madrid a las 9:00 de la mañana tras recibirse un aviso en nombre de la organización terrorista ETA una hora y media antes de la detonación. El atentado no ha causado heridos aunque sí cuantiosos daños materiales.



El aviso de bomba se dio a las 07:37 horas al Centro de Coordinación de la Cruz Roja. Un comunicante anónimo dijo: "Llamo en nombre de ETA. Hemos colocado una furgoneta-bomba en la calle Ribera del Loira junto al edificio de Ferrovial-Agromán que estallará a las 9:00 horas". El hombre que telefoneó lo hizo desde un teléfono móvil con tarjeta prepago desde un punto de la Comunidad de Madrid, según han informado fuentes de la investigación.



La explosión, que se ha podido escuchar en toda la zona este de la ciudad, se ha producido en el número 42 de esa calle, frente a la sede de Ferrovial Agromán, donde la Policía había localizado una furgoneta Peugeot Partner sospechosa. Esta constructora es una de las adjudicatarias de las obras del Tren de Alta Velocidad del País Vasco. Se encarga de construir el tramo entre Legutiano (Álava) y Eskoriatza (Guipúzcoa), de 2,4 kilómetros de longitud.



Cuantiosos daños materiales



La explosión ha causado un cráter en el suelo de tres metros de diámetro por un metro de profundidad, así como daños materiales en más de 60 vehículos estacionados en la zona, en un puente y en varios edificios, que están siendo saneados por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.



El jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Eugenio Amores, ha explicado que los edificios podrían ser rehabilitados a lo largo del día de este lunes, de manera que los trabajadores podrán volver a ellos.



Los bomberos han extinguido y controlado el incendio provocado por la explosión con precaución para que los TEDAX pudieran inspeccionar y tomar muestras.



Según el testimonio de algunos testigos el ruido de la explosión se ha podido escuchar varios kilómetros a la redonda. La explosión también ha causado daños en un puente cercano de la M-40.



El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que este atentado ratifica la clara relación entre ETA y las dos formaciones ilegalizadas vinculadas con el entorno etarra, Askatasuna y D3M. El atentado se ha producido horas después de que el Tribunal Supremo haya anulado estas candidaturas para las elecciones en el País Vasco por considerarlas herederas de Batasuna.



Infraestructura de ETA en Madrid



Aunque en un principio se había apuntado a la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón como el lugar del robo del vehículo, distintas fuentes apuntan a que el vehículo, una Peugeot Partner, fue robado en una urbanización de Navalagamella, a unos 50 kilómetros de la capital. No se han dado detalles sobre el tipo y la carga de los explosivos.



Según ha informado TVE, los terroristas no habían cambiado ni las placas de matrícula porque sabían que a su propietario no le iba a dar tiempo a denunciar la desaparición.



Habitualmente ETA utiliiza para los atentados fuera del País Vasco coches bomba montados en Francia, pero ésta vez no ha sido así. Esto, según el Equipo de Investigación de TVE, hace pensar a la Policía que la banda puede tener algún tipo de infraestructura en Madrid con miembros 'legales', no fichados. De hecho, la llamada de aviso se ha hecho desde la propia ciudad de Madrid, a poco más de un kilómetro del atentado.



Según fuentes de la investigación citadas por Efe, se cree que ETA pueda contar en Madrid con infraestructura como un garaje donde ocultar el vehículo y preparar la carga explosiva.



No obstante, no es la primera vez que los terroristas de ETA roban un vehículo y en muy pocas horas lo preparan y cometen un atentado con explosivos, pues así lo hicieron en el atentado contra la Casa Cuartel de Calahorra (La Rioja) perpetrado el 21 de marzo de 2008. En aquella ocasión, los terroristas del 'comando Vizcaya', desarticulado el pasado mes de julio, robaron a punta de pistola un Honda Civic en un monte de Álava, no muy lejos del lugar donde horas después se produjo el atentado.



Ha dado tiempo a desalojar la zona



Tras la llamada a la Cruz Roja avisando de la colocación de la bomba, la Policía ha procedido al desalojo de centenares de trabajadores de la zona.



La Policía ha procedido a acordonar toda la zona y los accesos al Campo de las Naciones e IFEMA, donde se ubican centros de convenciones, recintos feriales y las sedes de numerosas empresas.



El portavoz de Emergencias Madrid, César Gómez, ha asegurado a TVE que no ha sido necesario atender a nadie y se ha felicitado de la rápida intervención policial que ha evacuado rápidamente a los trabajadores.



El caos en la zona de la explosión ha ocasionado grandes atascos, según informa el centro de pantallas del Ayuntamiento. En un primer momento se ha cortado la M-40, aunque a lo largo de la mañana ya ha sido restablecido el tráfico. Además, a petición de la Policía Nacional, la Comunidad de Madrid ha interrumpido también por un breve intervalo de tiempo el servicio de la línea 8 de Metro por motivos de seguridad.