La actriz española Penélope Cruz se perfila como favorita en la categoría de mejor actriz de reparto para los premios Bafta del cine británico, considerados la antesala de los Óscar, que se entregan este domingo en una ceremonia en la Royal Opera House de Londres.Cruz, que ya recibió el Goya por su papel de la volcánica María Elena en la película "Vicky Cristina Barcelona", de Woody Allen, se enfrentará en esta ocasión con, yÉsta es la-en el 2007 fue candidata con "Volver", de Pedro Almodóvar-, que también opta a una estatuilla de Hollywood por su interpretación en la cinta de Allen.Los premios Orange de la Academia del cine británico están este año, entre las que destaca, para deleite del público autóctono, la inglesa Kate Winslet, que compite con dos nominaciones a mejor actriz principal, por las películas "El Lector" y "Revolutionary Road".Winslet, que se impuso a Cruz como mejor secundaria por 'El Lector' en los Globos de Oro , compite nada menos que con Angelina Jolie, por "El intercambio"; Kristin Scott Thomas, por "I've loved you so long", y Meryl Streep, por "La duda".En el apartado masculino, optan al premio al mejor actor, por "Frost contra Nixon"; Dev Patel, por "Slumdog Millionaire";por "Mi nombre es Harvey Milk", y Mickey Rourke, por "El luchador".

Las películas con más nominaciones en esta edición de los Bafta son "Slumdog Millionaire", de Danny Boyle, y "El asombroso caso de Benjamin Button", de David Fincher, que tienen once candidaturas cada una, entre ellas a la mejor película.Compiten también en esa categoría "El lector", de Stephen Daldry, con un total de cinco candidaturas, "Frost contra Nixon", de Ron Howard, que suma seis, "Mi nombre es Harvey Milk", de Gus Van Sant, y "Revolutionary Road", de Sam Mendes, ambas con cuatro nominaciones.Los candidatos a mejor director son en los Bafta 2009 Boyle, Fincher, Howard, Daldry y Clint Eastwood, por "El Intecambio". El fallecido Heath Ledger ha sido nominado candidato como mejor actor secundario por "El caballero oscuro", y compite en esa categoría con Brad Pitt porCompletan la lista de finalistas, por "Tropic Thunder"; Brendan Gleeson, por "In Bruges", y Philip Seymour Hoffman, por "La duda".Además de la de Cruz, de 34 años, hay otra candidatura latina en esta edición de los Bafta, la del chileno Claudio Miranda, que opta al premio por la mejor fotografía por "El curioso caso de Benjamin Button".La ceremonia de entrega de los premios británicos, que se retransmitirá por la, estará presentada por el "showman" Jonathan Ross, y se espera que entreguen galardones Daniel Craig, Sharon Ston y Goldie Hawn, entre otros.