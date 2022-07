El juez Baltasar Garzón tomará declaración el próximo lunes a los cinco detenidos el viernes en una operación contra la corrupción , el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales desarrollada en varias localidades españolas, han informado fuentes de la investigación.Los cinco detenidos continúan prestando declaración en dependencias policiales y no comparecerán hasta el lunes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, quien ha dirigido la operación junto a la Fiscalía Anticorrupción.La operación se desarrolló este viernes en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, así como en Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz), y, una de las empresas investigadas y que ha organizado diversos eventos para el PP.Otra arrestada es su mujer,, Guillermo Ortega (PP), quien figuraba como administradora única de Special Events hasta que en 2004 fue nombrada por el regidor jefa de su gabinete, momento en el que fue reemplazada por el presidente de la firma Technology Consulting Management (TCM) al frente de la sociedad de eventos.También ha sido detenido Pablo Crespo Sabarís , secretario de Organización del PP de Galicia hasta 1999.Los otros dos detenidos son F.J.G. y A.S., cuyas identidades no han sido confirmadas.El actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP), explicó el viernes que una de las primeras medidas que adoptó fue la rescisión del contrato con TCM, mientras que el primer edil de Boadilla, Arturo González Panero (PP), desmintió que se haya producido detención de miembros de la Corporación, trabajadores municipales o militantes del PP.Fuera de Madrid,mientras que la Generalitat de Valencia aseguró que "la única relación" que une a esta Administración con la empresa Orange Market -también investigada- es la adjudicación del diseño del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur, que le fue adjudicado porque presentó la mejor oferta.Este sábado se ha sabido que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa Special Events S.L., vinculada a uno de los cinco detenidos ayer por presuntos delitos de corrupción, por un importe total de 210.000 euros, según consta en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM).En el caso de Madrid, el Consistorio adjudicó a Special Events mediante concurso abierto la ejecución del, tanto en el distrito de Villaverde, en el Auditorio del Espinillo, como en el distrito de Vicálvaro.Así, en la obra de Villaverde, la adjudicación tuvo un coste de 140.000 euros y tuvo lugar el pasado 17 de diciembre de 2007, mientras que en el caso de la pista de Vicálvaro, el coste fue de 71.000 euros, y la fecha de contratación se fijó cinco días antes, el 12 de diciembre de ese mismo año., que en 2003 contrató a Special Events por un importe de 70.000 euros para instalar otra pista de patinaje en la Plaza de Cervantes, en la misma localidad del Corredor. El procedimiento de adjudicación en este caso fue negociado y tuvo lugar el pasado 9 de diciembre de 2003.El PSOE de Boadilla ha pedido este sábado la convocatoria de una comisión de investigación municipal p, después de que ayer el juez Baltasar Garzón solicitase información al Ayuntamiento sobre varias empresas.Este órgano tendría que dilucidar la relación entre el alcalde, Arturo González Panero, y Francisco Correa, detenido en la operación y con el que, según los socialistas, el primer edil viajó a Miami en abril de 2002 y julio de 2003.Los socialistas aseguran que el Ayuntamiento ha pagado facturas a la empresa Pasadena Viajes, de la que es administrador Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia, y de la que fue administradora Carmen Rodríguez Quijano, ambos detenidos ayer en el transcurso de la misma operación.Además de la agencia de viajes, las empresas investigadas en Boadilla son Servimadrid Integral y Easy Concept Comunicación.En el último año, el alcalde ha sido protagonista de un cruce de acusaciones de corrupción con el ex concejal de Sanidad, Francisco Arranz, al que acabó destituyendo el año pasado.Por su parte, Arturo González Panero (PP), ha negado este sábado ser el propietario de los inmuebles que se le han atribuido en Miami y ha dicho que la causa de estas falsas acusaciones es un malentendido en el registro de la propiedad de esa ciudad.El alcalde, y ha afirmado que las denuncias se han hecho sin una comprobación "seria, rigurosa y fidedigna", accediendo a la página web www.miamidade.gov del registro de Miami, donde su nombre, al tratarse de un estado de población hispana mayoritariamente, es "muy común" por lo que aparecen múltiples viviendas con los mismos datos.González asumirá personalmente el coste del informe, aunquepor "calumnias e injurias" contra los responsables de las denuncias.El Ayuntamiento ha reiterado que la única actuación judicial realizada por el Juzgado de Instrucción nº 5 en Boadilla ha sido la petición de documentación de procedimiento, que no tiene que ver con asuntos urbanísticos, y que le fue entregada a la Policía Judicial dos horas después de ser solicitadaEste presunto caso de corrupción ha sido objeto de las críticas del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien ha aconsejado este sábado al candidato del PPdeG a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que debe "dar la cara" tras la detección de un antiguo dirigente popular en esta operación.Blanco, que ha participado este sábado en un mitin en la localidad coruñesa de Boimorto, ha recordado que los gallegos padecieron hace poco tiempo un temporal "pero hoy hay otro vendaval que recorre el PP de norte a sur y de este a oeste,".El dirigente socialista también ha afirmado que el líder del PP, Mariano Rajoy, está "huído, pero tiene que saber que este vendaval lo va a llevar a él y al Partido Popular por delante".Mientras, el ministro de Interior, Alfredourbanística en municipios gobernados por el PP en las comunidades de Madrid y Valencia, asegurando que "ni puede ni debe decir nada" sobre una investigación que sigue "abierta"."Se trata de una investigación policial que se ha desarrollado bajo la dirección de la fiscalía anticorrupción y de la Audiencia Nacional. Es una investigación en curso, que está declarada secreta, sobre la que yo ni puedo ni debo decir nada", ha asegurado al ser preguntado sobre este asunto tras una visita al aeropuerto de Barajas.La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,, en el marco de la operación anticorrupción abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al tiempo que afirmó que en la institución "todas las cuentas están auditadas".Rita Barberá se ha pronunció al ser preguntada por el registro que la Policía ha realizado en la empresa valenciana Orange Market, encargada de organizar diferentes eventos para el PPCV y para la Generalitat y afectada por la investigación anticorrupción.La primera edil no ha opinado sobre el registro ya que, según ha dicho, "hay una investigación judicial y no cabe añadir nada por mi parte".Sin embargo, se ha referido a informaciones publicadas este sábado respecto a este caso y ha aludido a las que apuntan una posible relación entre dicha empresa y la FEMP, durante la etapa en la que ella fue presidenta.A este respecto, Barberá ha manifestado su "asombro e incredulidad" ya que, ha destacado, "la FEMP no es una entidad que se caracterice por organizar eventos". Además, ha subrayado que "lo único que organiza son las asambleas para elegir al presidente".En este sentido,, "que se organizaron de acuerdo con los parámetros y condiciones acordadas en el Comité Ejecutivo, y todas las cuentas están auditadas", ha manifestado.Asimismo, ha afirmado que "el único festival" que la FEMP ha hecho ha sido "el festival de insultos y mala educación que protagonizaron los alcaldes socialistas en la asamblea del año 1999".Ha asegurado además que el PSOE, "fiel a su mentalidad, está cumpliendo con la máxima de lanzar el ventilador, sin ton ni son, en un momento marcado por la crisis económica tremenda que atraviesa el país".Asimismo, ha indicado que "a más paro, mayor deterioro del Gobierno socialista", por lo que argumentó quePor todo ello, la alcaldesa de Valencia ha manifestado a los medios de comunicación que "si quieren ventilador, yo ofrezco ventilador". Tras ello, ha pedido a los medios de comunicación, que "ahondéis y ahondemos, que investiguéis e investiguemos en este tipo de relaciones de presunta corrupción o de intereses económicos que quieren lanzar".Rita Barberá ha hecho esta petición después de enseñar un recorte de prensa en el que se podía leer, como explicó, que "la Moncloa ha contratado a las agencias de cabecera del PSOE para la web publicitaria del Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo, el denominado 'Plan E'".Así, ha invitado a "que se investigue también esta mezcla de encargos publicitarios institucionales y de partido". Igualmente, la alcaldesa ha asegurado que no se inventa "nada" porque en esta información "están hasta los nombres de las empresas, los nombres de las dos agencias de cabecera del PSOE", ha manifestado.