El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha procesado a 22 presuntos miembros de la ilegalizada organización juvenil Segi a los que acusa de ser "la cantera de ETA".



En el auto de procesamiento, de 70 folios, Grande-Marlaska acusa a estos 22 jóvenes, dos de ellos huidos -Oroitz Gurrutxaga Gogorza y Xabier Goyenetxea Iragorri-, de un delito de integración en ETA y añade que "quien dirige Segi dirige la 'kale borroka', decide, programa, organiza y ejecuta las acciones".



Según el juez, integraban los "grupos Y" de apoyo a ETA en las localidades guipuzcoanas de Rentería y Oiartzun, siendo su principal colaboración con la estrategia de la banda terrorista las actividades de "kale borroka".



En este sentido destaca que "durante el alto el fuego permanente declarado" por ETA en 2006, "la kale borroka se ha mantenido viva, al igual que en la tregua" de 1998.



Así, si en 1998 Jarrai se negó a declararse en tregua y asumió "plenamente" la "exclusividad" del ejercicio de la 'kale borroka' como "medio de presión" para "alcanzar más fácilmente el éxito en las negociaciones", Segi hizo lo propio en la de 2006.



Como ejemplo, el juez esgrime "la campaña llevada durante la huelga de hambre" del ex preso etarra José Ignacio de Juana Chaos y observa que, al contrario que ocurrió en 1998, "no hay ya incontrolados debido al férreo control del fenómeno que hace Segi".



Pese a que Grande-Marlaska acusa a los procesados de dinamizar la "kale borroka" en Guipúzcoa, no les imputa ningún delito relacionado con las acciones de violencia callejera porque ya están encausados por ello en otros procedimientos tramitados aparte.



Financiación



En cuanto a la financiación de los "taldes" de Segi, el juez explica que se realizaba mediante la "venta de camisetas, cenas, bonos, txoznas y huchas" expuestas en los bares de Rentería y que la tesorera era la procesada Maitane Linazasoro López, quien rendía "cuentas a la militancia en las reuniones quincenales" y reintegraba "a los mismos cualquier gasto mediante la presentación de facturas".



Los 20 procesados que no están huidos son Alexander Echeverria, Imanol Sagarzazu, Gaizka Ibeas, Alain Luna, Iker Zabala, Oinatz Arbelaiz, Xabier Lujanbio, Haizea Iriarte, Beñat Burlada, Jon Aitor Alberdi, Josu Arruabarrena, Jon Aitor Franco, Arkaitz Anza, Egoitz Urbe, Maitane Linazasoro, Hodeiertz Urain, Oiana Mugica, Gorka Etxeberria, Jon Mikel Otxoa y Iker Iraola.