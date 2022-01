Corbacho aboga por reformar los ERE para no jubilar a trabajadores "de 48 años"

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha abogado este miércoles en el programa 59 segundos por reformar la normativa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) para que "a los 48 años no se saque a gente del mercado de trabajo".



Corbacho ha defendido la necesidad de "dar un impulso al diálogo social" y se ha comprometido a liderar ese proceso para relanzar el mercado de trabajo: "He tomado la decisión, que no era habitual, de ponerme al frente para dar ese impulso".



En este sentido, ha anunciado que antes de que finalice enero convocará a la Comisión de Seguimiento del diálogo social, para "hacer balance de la gestión realizada por las diferentes mesas del diálogo social que empezaron a trabajar a partir del 3 de septiembre". Asimismo, ha señalado su intención de que este foro se reúna cómo mínimo, cada dos meses, reuniones que él presidirá personalmente.



Entre las medidas que propondrá a los agentes sociales se encuentra la reforma de los ERE, ya que a su juicio, se está perdiendo fuerza laboral al prejubilar a trabajadores en torno a los 50 años: "Voy a llevar a la mesa de diálogo social que reflexionemos, y reformemos, algunos puntos de los ERE; yo estaré de acuerdo en reformar, precisamente, el que a los 48 años no sea una edad para sacar a la gente del mercado de trabajo".



Entre otros asuntos de actualidad, el ministro también se ha referido a la situación de la Franja de Gaza, criticando que Israel ataque "al pueblo, a ciudadanos inocentes, civiles". "Yo creo que hay que condenarlo y esperar que [Israel] vuelva a la senda de la racionalidad, de la palabra, de la diplomacia y, por lo tanto, no de la fuerza, que es lo que hay que condenar y repudiar", ha concluido.