Citigroup planea un cambio radical de su estructura que, según han informado este martes medios locales poco antes de que el banco anunciara una alianza estratégica con Morgan Stanley para crear una de las mayores firmas de corretaje del mundo."Citigroup está llevando a cabo medidas para desmantelar una gran parte de, deshaciendo la histórica fusión que creó la compañía hace una década y con un plan radical para dividirse en dos", afirma The New York Times en su edición electrónica.Ese diario cita fuentes cercanas a la operación sin identificarlas, lo mismo que el rotativo de información económica The Wall Street Journal , que detalla que el banco "prepara una importante reorganización que marcará una nueva etapa hacia el desmantelamiento de los conglomerados financieros".Ambos anotan que el banco estadounidense se encuentra bajo una "extrema" presión de los reguladores para que sanee sus cuentas y reduzca su tamaño, ya que previsiblemente los resultados del cuarto trimestre del 2008 arrojarán de nuevo cuantiosas pérdidas.Al parecer, Citigroup prevépara grandes clientes,y desprenderse de los negocios que ya no considera fundamentales.Entre estos últimos, The Wall Street Journal cita operaciones de financiación para consumidores (como Primerica Financial Services y CitiFinancial), negocios de tarjetas de crédito, actividades de banca particular en Japón y gestión de propiedades.La parte dañada del grupo supone unos 600 mil millones de activos, cerca de un tercio del balance de Citigroup, que podría ser vendido según ha dicho una persona cercana a la compañía en declaraciones a Reuters. También espera la venta de activos para reunir capital y aislar aquellos dañinos para el grupo.El primer paso sería la creación de una empresa de riesgo compartido (joint venture) con Morgan Stanley (la más grande en EEUU) para unir las actividades de correduría de ambas entidades en una sola que se llamará Morgan Stanley Smith Barney, un negocio que tendrá 1.000 oficinas en todo el mundo y 2.800 millones de beneficio antes de impuestos.Está previsto que esta alianza permita un ahorro conjunto de costes de unos 1.100 millones de dólares (el 15% de los gastos comunes), gracias a las sinergias en ámbitos como el tecnológico, marketing o desarrollo de productos.de la sociedad resultante a cambio de 2.700 millones de dólares que pagará en efectivo a Citi.Por su parte, Citi se ha comprometido a mantener un porcentaje significativo de la empresa durante al menos los cinco primeros años.La operación, que ya cuenta con el visto bueno de los Consejos de Administración de las dos entidades, se podría cerrar durante el tercer trimestre del año.La compañía resultante será mayor que la anunciada hace dos semanas con la fusión de las correspondientes actividades de Bank of America y Merrill Lynch.Según los analistas, esta reestructuración sería un "ignominioso final para el supermercado financiero que ha caracterizado a Citigroup desde su creación en 1998, cuando el arquitecto de la compañía y antiguo responsable ejecutivo, Sanford Weill, orquestó un acuerdo que reescribió las reglas de las finanzas estadounidenses".Ese drástico cambio fue la fusión, hace una década, de Citicorp y Travelers Group, y la integración de la banca tradicional con otras actividades como la gestión de valores o los seguros.La que fuera la mayor y más valiosa compañía financiera de EE.UU. ha visto cómo su valor bursátil ha caído un 80% en un año, debido a la crisis crediticia que la ha forzado a recibir inyecciones de fondos públicos por 45.000 millones de dólares.Está previsto que Citigroup anuncie formalmente sus planes el próximo 22 de enero.