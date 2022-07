Ucrania firma "sin reservas" el protocolo sobre el control del gas ruso por su territorio

Después de hacerlo una primera vez, Ucrania ha vuelto a firmar este lunes "sin reservas" el protocolo sobre el control del tránsito del gas ruso por su territorio para los consumidores europeos, según ha informado el consorcio gasístico ruso Gazprom.



"Una delegación de Gazprom celebró conversaciones esta mañana en Kiev. Al término de las negociaciones, la parte ucraniana firmó las 'Normas del control sobre el tránsito del gas a través de Ucrania' sin ningún tipo de reservas", se afirma en un comunicado de prensa del consorcio difundido por las agencia de prensa rusas.



El portavoz del Gobierno ruso, Dmitri Peskov, ha declarado que Gazprom reanudará los suministros de gas natural a Europa a través de Ucrania una vez que el vecino país cree las "condiciones necesarias".



El portavoz del Gobierno ruso ha declarado que la reanudación del trasiego de gas será estudiada en Bruselas, adonde viajaron el presidente de Gazprom, Alexéi Miller, y el viceprimer ministro ruso responsable del sector de la energía, Igor Sechin.



En la capital belga se reúnen este lunes los ministros europeos de Energía para estudiar las consecuencias de la guerra del gas.



Precisamente el ministro de Industria y Energía de la República Checa, cuyo país preside este semestre la UE, ha declarado este lunes en una entrevista que desconoce las razones que llevaron a la interrupción del suministro de gas natural en tránsito por Ucrania.



"Creo que nunca nadie lo sabrá. Permanecerá escondido como muchos otros misterios en algún lugar de la estepa", ha afirmado Riman al diario "Mlada Fronta Dnes".



Primera firma del documento



Ucrania tuvo que firmar por segunda vez el documento ya suscrito por Rusia y la Unión Europea después de que Moscú rechazara de manera tajante el domingo un añadido manuscrito de la parte ucraniana, que al final Kiev aceptó retirar.



El presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, ordenó anoche al Gobierno que no reanude el suministro gas a Europa por Ucrania hasta que este país no revoque la declaración unilateral que añadió a su firma del protocolo de control internacional.



Medvédev impartió esa instrucción después de que su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, le asegurara que la declaración ucraniana "contiene afirmaciones falsas de que Ucrania no ha desviado el gas ruso destinado a Europa".



Además, añadió Lavrov, "la mitad de sus planteamientos se contradicen" con el documento firmado previamente por Rusia y la Unión Europea.



El protocolo a punto de no salir adelante



El jefe del Kremlin subrayó que las "reservas" planteadas por Kiev al protocolo trilateral son "inadmisibles" y suponen "una burla y una violación de los acuerdos alcanzados con anterioridad" entre la Unión Europea (UE), Rusia y Ucrania para reanudar el suministro de gas ruso a Europa por territorio ucraniano.



El líder ruso insistió en esta postura a pesar de que el primer ministro checo, Mirek Topolanek, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la UE, le aseguró al jefe del Gobierno ruso, Vladímir Putin, que la declaración ucraniana no es parte del protocolo ni cambia su contenido, según la radio "Eco de Moscú".



Horas antes de que Ucrania firmase por segunda vez el protocolo, el portavoz de Energía la Comisión Europea (CE), Ferrán Tarradellas, dijo a la agencia Interfax que la primera ministra ucraniana, Yulia Timoshenko aceptó volver a firmar después de una conversación telefónica con el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso.