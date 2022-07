El consorcio energético ruso Gazprom ha asegurado que no tiene confirmación de que Ucrania haya firmado el acuerdo alcanzado este sábado para la supervisión internacional del suministro de gas ruso a Europa a través de territorio ucraniano.



Según la oficina de prensa de Gazprom, "no hemos recibido ni una copia facsímil" del documento rubricado en Kiev. El consorcio gasístico ruso ha insistido en un comunicado que el texto del protocolo debe ser "el mismo que el que rubricó y firmaron la parte rusa y la República Checa", país que ejerce la presidencia de la Unión Europea.



Gazprom, principal empresa energética rusa, es la encargada de restablecer el suministro una vez se resuelvan todos los flecos del confiicto, que comenzó a principios de año.



Presencia de observadores internacionales



Este protocolo, que acordaron este sábado el primer ministro ruso, Vladimir Putin, y el representante de la Unión Europea Mirek Topolanek, ha sido firmado en la madrugada de este domingo por Ucrania, según ha anunciado la primera ministra de este país, Yulia Timoshenko.



El acuerdo contempla la presencia de observadores internacionales en las estaciones de bombeo rusas, ucranianianas y de los países fronterizos de Europa del Este. Su misión será garantizar a Moscú que no hay desvíos ilegales en la ruta del suministro de gas hacia Europa.



Rusia había acusado a Ucrania de esta acción, que ha sido desmentida por el Gobierno de Kiev.



"El gas comenzará a llegar una vez que todos los observadores se encuentren en las instalaciones, creo que esto ocurrirá en 36 horas", ha manifestado desde Ucrania Mirek Topolanek.



Hasta ahora los observadores han permanecido en Kiev y hasta que no lleguen a los distintos puntos fijados en el acuerdo Rusia no comenzará a suministrar el gas.



Las restricciones del gas ruso están causando importantes dificultades en varios países del Este de Europa en un momento en el que el frío arrecia en buena parte del continente.