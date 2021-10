Rusia ha accedido finalmenteque revisen la entrada de gas a la Unión Europea por Ucrania, allanando el camino a la vuelta del suministro tras la guerra del gas abierta entre Rusia y Ucrania, según ha desvelado la presidencia checa de la UE."El despliegue debería llevar a que el suministro de gas a los países de la Unión Europea se reestablezca", se recoge en un comunicado emitido por Chequia tras una conversación telefónica de su primer ministro Topolanek -presidente de turno de la UE- y el primer ministo ruso, Vladimir Putin.La nota aclara que, pero no en qué momento se reestablecerá el suministro ni tampoco si Rusia y Ucrania llegarán a un acuerdo para pactar el precio del gas, el motivo último que desató el conflicto el pasado 1 de enero.De hecho, horas antes Gazprom, el gigante energético de este país, había frustrado un acuerdo para la entrada de estos inspectores en UcraniaEntonces, el presidente de Gazprom, Alexei Miller, acusó a Ucrania de haber hecho fracasar, mientras la UE denunciaba que había sido la propia Gazprom quien había rechazado un acuerdo que ya se había alcanzado con Ucrania."Los rusos no tienen ninguna razón para rechazar esta propuesta", ha asegurado el ministro checo de Industria y Comercio, Martin Riman, en la rueda de prensa en la que se anunció la falta de acuerdo tras una intensa jornada de negociaciones en Bruselas.La principal razón para el desacuerdo era, según el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, quien ha añadido que este punto debe ser resuelto bilateralmente entre Kiev y Moscú sin intervención de la UE.Sin embargo, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, ya había advertido de que sin observadores no se reanudará el suministro y ha exhortado a la Comisión Europea aun protocolo que incluya a representantes rusos entre los observadores.El primer ministro ruso ha indicado que el documento ya ha sido rubricado por los representantes del consorcio gasístico Gazprom y el Ministerio de Energía de Rusia.Entretanto, "Gazprom sólo reanudará el suministro de gas hacia Europa por territorio de Ucrania tras la puesta en funcionamiento del mecanismo de control internacional".Éste era el penúltimo capítulo de una jornada de cambios de opinión de los rusos, ya que con anterioridad Alexei Miller decía que reanudaría el suministro de gas hacia Europade los gasoductos en Ucrania, como finalmente ha ocurrido.El primer ministro checo, Mirek Topolanek, había anunciado este miércoles que la reunión extraordinaria del lunes se celebraría si el suministro de gas no quedaba restablecido antes del viernes, por lo que la confirmación de la cita es una consecuencia directa del fracaso de las conversaciones."Ambas partesa resolver el problema, lo que deteriora su credibilidad", afirma la declaración.Por su parte, Ucrania había aceptado la misión de observación planteada por la Unión Europea para tratar de poner fin a la crisis del gas y cree que los inspectoresen la zona para permitir que el suministro vuelva a la normalidad "cuanto antes", ha asegurado el viceprimer ministro, Grygoriy Nemyria.Según ha explicado, Kiev está cerrando con la UE los últimos flecos de este acuerdo ypara que comprueben que Ucrania facilita el tránsito del gas ruso con destino a los Veintisiete.