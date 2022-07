La UE acuerda con Rusia y Ucrania enviar observadores que controlen el suministro de gas

La Unión Europea (UE) ha logrado un acuerdo con Rusia y Ucrania para enviar a ambos países observadores que controlen el suministro de gas natural hacia territorio comunitario, que se ha cortado completamente, según ha anunciado el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.



Las autoridades de Rusia y Ucrania se han comprometido con la UE a someter a verificación internacional su disputa sobre el tránsito de gas ruso hacia Europa, algo que según el primer ministro de Ucrania "es una luz al final del túnel". No obstante, Topolanek se ha expresado con extrema cautela sobre los resultados prácticos del acuerdo.



Los detalles concretos se acordarán este jueves en Bruselas en reuniones que el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, y la presidencia checa de la UE mantendrán con responsables del consorcio gasístico ruso Gazprom y de la empresa ucraniana Naftogaz, las partes en conflicto por el precio de la tarifas, que provocó el corte del suministro a Ucrania el 1 de enero.



En esas reuniones se fijarán las condiciones técnicas y el establecimiento de la comisión de control que ha de verificar que es verdad lo que dicen unos y otros, y que se situará en ocho puntos de contacto, ha explicado el primer ministro checo, Mirek Topolanek, en una conferencia de prensa conjunta con Barroso.



Topolanek ha añadido que la puesta en marcha de esa comisión de control no garantiza que las conversaciones entre Rusia y Ucrania tengan éxito y ha subrayado que si el suministro no se recupera "de forma inmediata y fluida" la UE celebrará el lunes una reunión extraordinaria de Ministros de Energía.



Advertencias a Rusia



En este sentido, Barroso ha exigido que el suministro de gas "se reanude inmediatamente", y aseguró que en caso contrario puede suponer un problema de credibilidad para Rusia.



Ni Topolanek ni Barroso quisieron detallar en que podrían consistir las "medidas más severas" que había anunciado poco antes el primer ministro checo para el caso de que no hubiera una reanudación inmediata del suministro de gas ruso hacia la UE desde Ucrania.



El presidente de la CE se esforzó en mostrarse imparcial y ha apelado a buscar una solución positiva, pero ha advertido de que, si el suministro no se restablece "inmediatamente", habrá "dudas muy serias" en la UE sobre la fiabilidad de Rusia como país de suministro de gas y de Ucrania como país de tránsito.



Además de la reunión técnica de mañana en Bruselas, los ministros de Exteriores comunitarios analizarán la situación en una reunión informal en Praga.



Solidaridad



El viernes se reunirán en Bruselas el Grupo de Coordinación del Gas de la UE y los embajadores adjuntos de los Veintisiete para analizar la situación, y si el suministro no se ha restablecido se convocará el Consejo de Ministros extraordinario de Energía, explicaron fuentes comunitarias.



Barroso señaló que el Grupo de Coordinación del Gas discutirá, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de mecanismos de solidaridad entre los países comunitarios "si hiciera falta" ante los problemas de suministro que están sufriendo algunos de ellos.



Aún así, el presidente de la CE ha reconocido que los mecanismos de solidaridad actuales "no son suficientes", ya que hacen falta más infraestructuras de conexión, y ha lamentado que una propuesta de la Comisión para destinar 5.000 millones de euros para construirlas no ha sido aún aprobada por el Consejo de la UE.



"Una lección que hemos aprendido de esta situación es que necesitamos poner en marcha interconexiones creíbles y reales", ha añadido.